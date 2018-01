Película

-Llámame por tu nombre, de Luca Guadagnino

-Las horas más oscuras, de Joe Wright

-Dunkerque, de Christopher Nolan

-¡Huye!, de Jordan Peele

-Lady Bird, de Greta Gerwig

-El hilo fantasma, de Paul Thomas Anderson

-The Post: Los oscuros secretos del Pentágono, de Steven Spielberg

-La forma del agua, de Guillermo Del Toro

-Tres anuncios por un crimen, de Martin McDonagh

Dirección

-Christopher Nolan, Dunkerque

-Jordan Peele, ¡Huye!

-Greta Gerwig, Lady Bird

-Paul Thomas Anderson, El hilo fantasma

-Guillermo del Toro, La forma del agua

Actor

-Timothée Chalamet, Llámame por tu nombre

-Daniel Day-Lewis, El hilo fantasma

-Daniel Kaluuya, ¡Huye!

-Gary Oldman, Las horas más oscuras

-Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Actriz

-Sally Hawkins, La forma del agua

-Frances McDormand, 3 anuncios por un crimen

-Margot Robbie, I, Tonya

-Saoirse Ronan, Lady Bird

-Meryl Streep, The Post: Los oscuros secretos del Pentágono

Actor de reparto

-Willem Dafoe, The Florida Project

-Woody Harrelson, Tres anuncios por un crimen

-Richard Jenkins, La forma del agua

-Christopher Plummer, Todo el dinero del mundo

-Sam Rockwell, Tres anuncios por un crimen

Actriz de reparto

-Mary J. Blige, Mudbound: El color de la guerra

-Allison Janney, I, Tonya

-Lesley Manville, El hilo fantasma

-Laurie Metcalf, Lady Bird

-Octavia Spencer, La forma del agua

Película de animación

-Un jefe en pañales

-The Breadwinner

-Coco

-Olé: El viaje de Ferdinand

-Loving Vincent

Guión Adaptado

-Llámame por tu nombre, James Ivory

-The Disaster Artist: Obra maestra, Scott Neustadter & Michael H. Weber

-Logan, Scott Frank & James Mangold and Michael Green

-Apuesta maestra, Aaron Sorkin

-Mudbound: El color de la guerra, Virgil Williams, Dee Rees

Guión Original

-Un amor inseparable, Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani

-¡Huye!, Jordan Peele

-Lady Bird, Greta Gerwig

-La forma del agua, Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

-Tres anuncios por un crimen, Martin McDonagh

Fotografía

-Blade Runner 2049, Roger Deakins

-Las horas más oscuras, Bruno Delbonnel

-Dunkerque, Hoyte van Hoytema

-Mudbound: El color de la guerra, Rachel Morrison

-La forma del agua, Dan Laustsen

Documental

-Abacus: Small Enough to Jail

-Faces Places / Visages Villages

-Icarus

-Last Men in Aleppo

-Strong Island

Película Extranjera

-Una mujer fantástica (Chile)

-The Insult (Líbano)

-Loveless (Rusia)

-On Body and Soul (Hungría)

-The Square (Suecia)

Edición

-Baby Driver, Jonathan Amos, Paul Machliss

-Dunkerque, Lee Smith

-I, Tonya, Tatiana S. Riegel

-La forma del agua, Sidney Wolinsky

-Tres anuncios por un crimen, Jon Gregory

Edición de sonido

-Baby Driver, Julian Slater

-Blade Runner 2049, Mark Mangini, Theo Green

-Dunkerque, Alex Gibson, Richard King

-La forma del agua, Nathan Robitaille

-Star Wars: Los últimos Jedi, Ren Klyce, Matthew Wood

Mezcla de sonido

-Baby Driver, Mary H. Ellis, Julian Slater, Tim Cavagin

-Blade Runner 2049, Mac Ruth, Ron Bartlett, Doug Hephill

-Dunkerque, Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo

-La forma del agua, Glen Gauthier, Christian Cooke, Brad Zoern

-Star Wars: Los últimos Jedi, Stuart Wilson, Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick

Diseño de producción

-La Bella y la Bestia

-Blade Runner 2049

-Las horas más oscuras

-Dunkerque

-La forma del agua

Música original

-Dunkerque, Hans Zimmer

-El hilo fantasma, Jonny Greenwood

-La forma del agua, Alexandre Desplat

-Star Wars: Los últimos Jedi, John Williams

-Tres anuncios por un crimen, Carter Burwell

Canción original

-Mighty River de Mudbound: El color de la guerra, Mary J. Blige

-Mystery of Love de Llámame por tu nombre, Sufjan Stevens

-Remember Me de Coco, Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez

-Stand Up for Something de Marshall, Diane Warren, Common

-This Is Me de El gran showman, Benj Pasek, Justin Paul

Maquillaje y peinados

-Las horas más oscuras

-Victoria y Abdul

-Extraordinario

Vestuario

-La Bella y la Bestia

-Las horas más oscuras

-El hilo fantasma

-La forma del agua

-Victoria y Abdul

Efectos visuales

-Blade Runner 2049

-Guardianes de la Galaxia Vol. 2

-Kong: La Isla Calavera

-Star Wars: Los últimos Jedi

-El Planeta de los Simios: La Guerra

Cortometraje de animación

-DeKalb Elementary

-The Eleven O’Clock

-My Nephew Emmett

-The Silent Child

-Watu Wote/All of Us

Cortometraje documental

-Edith+Eddie

-Heaven is a Traffic Jam on the 405

-Heroin(e)

-Knife Skills

-Traffic Stop