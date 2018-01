En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep y la alemana Angelique Kerber jugaban en la madrugada un encuentro con aroma a final. La número uno del mundo se impuso a la checa Karolina Pliskova por 6-3 y 6-2 para acceder por primera vez en su carrera a las semifinales de Australia. Kerber, ex número uno y campeona en Melbourne en 2016, derrotó más temprano a la estadounidense Madison Keys, última finalista del US Open, por 6-1 y 6-2. “Se está moviendo muy bien y está golpeando muy fuerte la bola”, analizó Halep a su próxima rival. “Debo estar tranquila y jugar como lo hice hoy al final. Tengo que dominar el partido e intentar disfrutar la semifinal. No pensar en el resultado y disfrutar”, comentó la rumana, que busca conquistar su primer Grand Slam. Kerber ganó los 14 partidos que disputó en 2018 y con su victoria de ayer se aseguró su regreso al top ten. “Me encanta venir aquí. Este lugar me da mucha confianza y me ayuda a sacar mi mejor tenis”, expresó. La otra semifinal enfrentará a la danesa Caroline Wozniacki, número dos del mundo, y la sorprendente belga Elise Mertens, 37 del ranking y debutante en el cuadro principal de Australia.