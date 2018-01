Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT, volvió a denunciar que desde el gobierno nacional y de distintos “factores de poder” hay una intención de “acorralar” y “poner de rodillas” a los sindicalistas, y negó que los casos de corrupción por los que fueron detenidos algunos dirigentes sean representativos de toda la estructura gremial. "Se trata de un porcentaje mínimo. Hay tres mil sindicatos, miles de delegados y no llegamos a una docena" de denunciados, argumentó.

Durante una entrevista televisiva, el también titular de Dragado y Balizamiento pidió "no caracterizar a toda la estructura sindical" sobre la base de la ínfima cantidad de denuncias por supuestas irregularidades en la conducción de un sindicato. No obstante, puntualizó que esos casos le provocan “vergüenza ajena” y dejó claro que no tiene "por qué defender” a los gremialistas involucrados en esas denuncias.

Además, consideró que la información publicada sobre esos casos “tiene la intencionalidad de deslegitimar la demanda que hacen los sindicatos" y, por otra parte, despegó de este contexto a la imputación de Hugo y Pablo Moyano en la investigación sobre supuesto fraude en el club Independiente. “Hay que ver hasta dónde todo lo que se está diciendo es verdad”, sostuvo el dirigente.

“Hay que esperar a ver qué dice la Justicia”, insistió al ser consultado por la decisión de un juez de Lomas de Zamora de ampliar la investigación sobre una supuesta asociación ilícita en el club de Avellaneda encabezada por el barrabrava detenido Pablo “Bebote” Álvarez.

Sin referirse puntualmente a la imputación de los Moyano, Schmid denunció que hay una intención "no sólo del Gobierno sino de los factores de poder, de acorralar a los sindicalistas, de ponerlos de rodillas".

Por otra parte, Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano, desmintió que el presidente de Independiente y hijo Pablo estén imputados en la causa por lavado de dinero y consideró que esa versión se basa "en una publicación absurda". "Hay una pericia que fue ordenada por la fiscal en una causa que involucra a una empresa que elabora carnets para Independiente. Se notifica entonces a Hugo y Pablo Moyano que se harán estas tramitaciones, pero no hay ninguna imputación contra ellos ni tampoco procesamientos", dijo a Télam.