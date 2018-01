Con In a Parallel Universe, su más reciente serie, el joven fotógrafo y artista visual Eli Rezkallah ha querido darles a sus congéneres “una cuchara de su propia medicina”. Así lo asegura quien, revisitando algunos de los avisos publicitarios más obscenamente machistas de los años 40, 50 y 60, los ha emulado con radical giro. Y es que, al momento de recrearlos, decidió el declarado muchacho feminista de 31 años invertir los roles de género de sus protagonistas. Así, ya no es la joven esposa la que se deshace en lágrimas por haber quemado el estofado; la que, de rodillas, ofrenda el desayuno matinal a la media naranja que aguarda plácidamente en la cama; la que recibe nalgadas por no comprar café fresco; la que se sorprende y alegra ¡tantísimo! por poder abrir una renovada botellita de kétchup, apta para ellas. Oh, no: en el mundo paralelo de este artista libanés, oriundo de Beirut, son los varones los que posan bajo tan ridículas premisas. “Aunque estos anuncios se realizaron durante la era Mad Men, su esencia todavía está presente en los pliegues del tejido social moderno”, comprende Eli, que –consciente de que “en el mundo moderno no hemos logrado aún la igualdad entre hombres y mujeres”– puso manos a la revanchista obra, amén de que los varones “saborearan un poco de su propio veneno sexista”.

Cuenta Rezkallah que la idea de la serie llegó tras escuchar a sus tíos conversando en una reunión familiar. “De refilón, los oí hablar acerca de cómo a las mujeres les va mejor cocinando, cuidando la cocina, cumpliendo sus ‘deberes femeninos’. Y aunque sé que no todos los hombres pensamos de esa manera, es shockeante toparte con tipos que aún lo hacen”, dice el fotógrafo que se propuso aportar un pequeño y sardónico granito de arena a la conversación, no solo parodiando la persistente mentalidad retrógrada: buscando además que “la gente que está atrapada en los roles de género estereotípicos impuestos por la sociedad patriarcal pueda advertir las limitaciones que estos roles conllevan”. Por lo demás, anota el sitio Verne que “Rezkallah se suma a la tendencia reciente que reinventa anuncios antiguos con una elevada carga machista intercambiando el papel de hombres y mujeres”; cita, por ejemplo, el caso de los activistas Kamie Crawford y Nicholas Ferroni, que reinventaron el pasado año algunos otros avisos tomados de la misma época.

Más en elirezkallah.com