TEATRO

Arde brillante...

...en los bosques de la noche. A partir de la figura de Aleksandra “Shura” Kollontá, revolucionaria y feminista soviética, esta obra de Mariano Pensotti reflexiona sobre conceptos como política, libertad, cuerpo y sexualidad. Y lo hace integrando tres lenguajes diferentes entrelazados (teatro de marionetas, de actores y cine) para poner en cuestión el cuerpo y sus representaciones. Una experiencia escénica inspirada en la revolución rusa y sus resonancias artísticas y políticas en la actualidad. “El arte, al igual que las revoluciones, crea mundos que antes no eran visibles”, dice Pensotti. “Es una obra que intenta crear una mega-ficción como acto utópico y celebratorio, recuperando la aún relevante pregunta de Lenin: ¿Qué hacer?”. Con Susana Pampín, Laura López Moyano, Inés Efrón, Esteban Bigliardi y Patricio Aramburu.

Jueves a domingo a las 21.45, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: $140.

Esa niña...

...(Volveré y seré millones). Una mujer coqueta de la clase alta, se sube por primera vez a un colectivo. Su destino es el cementerio de la Chacarita pero termina llegando a Los Toldos. En el colectivo cree reconocer a una niña con la que entabla una amistad, un vínculo va creciendo en sus diferencias, en sus costumbres. Los miedos y la soledad de aquella mujer la convierten en esa niña y esa niña se convierte en una gran mujer. ¿Por qué la mujer se termina yendo con ella? ¿Quién es esa mujer? ¿Y esa niña? ¿Son inmortales? ¿Qué mujeres lo fueron en la Argentina? De Lucía Quarleri, con Maia Lancioni.

Viernes a las 22.45, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $220.

MÚSICA

Las pruebas destructivas

A cinco años de su debut homónimo, Bestia Bebé regresa a sus comienzos con este flamante tercer disco, que compila temas que fueron quedando afuera tanto de Bestia Bebé (2013) como de Jungla de metal 2 (2015), su segundo trabajo. Casi como queriendo cerrar el arco iniciático de su carrera, el cuarteto de Boedo después del EP de remixes Jungla de metal 3 (2017) inmortaliza aquí un repertorio que cantan desde sus comienzos, prólogo de un disco con nuevas canciones que anuncian recién para el 2019. Entonces antes Las pruebas destructivas, un título que esconde un guiño a Kurt Vonnegut: apenas nueve temas en 25 minutos. Pero que alcanzan para completar la historia y que funcionan como pista de pruebas de nuevos sonidos para el grupo de Tom Quintans, tal vez el único capaz de ser convincente cantando versos como: “No tengo trabajo/ no tengo dinero/ no tengo una casa limpia/ pero todo mejorará”.

Urban Hymns

A 20 años de su edición original, la obra cumbre de The Verve finalmente tiene su edición aniversario, que incluye por supuesto el álbum original remasterizado así como un disco en vivo: una grabación hasta aquí inédita, testimonio del mítico show al aire libre que dieron en Haigh Hall, Wigan, algo así como su propio The Stones in The Park. El lanzamiento se completa con un librillo interno de 32 páginas, en el que la banda cuenta la historia del disco y su posterior lanzamiento, revelando –entre otras cosas– que el sello no quería que “Bitter Sweet Symphony”, que consideraban larga y repetitiva, fuese el primer simple.

ONLINE

My Happy Family

Escondidas entre la enmarañada oferta de series y películas de la plataforma Netflix suelen encontrarse títulos que nunca serán destacados entre las novedades. Este notable film georgiano tiene como protagonista central a una mujer de cierta edad que, un buen día, decide abandonar a su marido, a sus hijos ya mayores de edad y a sus padres políticos, iniciando una nueva vida en solitario. Nadie parece entender las razones para su determinación y, entre las sospechas infundadas de un amorío y las presiones familiares para que regrese a casa, la película de Nana Ekvtimishvili y Simon Groß encuentra su propia manera de describir sutilmente las fuerzas visibles y subterráneas de una sociedad machista y patriarcal. Gran actuación de la protagonista, Ia Shugliashvili, en un largometraje que tuvo su debut en el festival de Sundance y demuestra que algo bueno está ocurriendo en el cine producido en Georgia.

La estructura de cristal

La plataforma cinéfila Mubi ha comenzado a incorporar a su oferta varios títulos del gran realizador polaco Krzysztof Zanussi, comenzando por su ópera prima, un ensayo cinematográfico y filosófico con forma de relato de ficción estrenado en 1969. Los protagonistas son dos físicos de enorme talento e inteligencia, aunque las elecciones de vida los alejen de la compañía mutua. El reencuentro en una casa de campo dispara intensas discusiones morales. Curiosidad: la película ganó el premio a Mejor guión en el Festival de Mar de Plata en su edición de 1970.En las próximas semanas, Mubi seguirá sumando otros títulos indispensables de su filmografía como Iluminación, Vida familiar y Constante.

CINE

Victoria y el sexo

El segundo largometraje de la realizadora francesa Justine Triet (La batalla de Solferino) tiene en su heroína un signo de los tiempos. Victoria es una mujer de cuarenta años, separada de su marido y madre de dos hijas, que ejerce como abogada con bastante éxito. Lo difícil es, desde luego, equilibrar los ámbitos laborales y domésticos. Los magullones se notan también en otros sectores: sin vida social más allá de alguna ocasión especial, las satisfacciones en el plano afectivo y sexual han descendido al nivel más bajo posible. Tampoco ayuda su creciente afición al Xanax para matar las penas y los súbitos ataques de pánico. Virginie Efira compone un personaje frágil debajo de la curtida piel de una mujer profesional, al tiempo que la película alterna los códigos de la comedia romántica con una subtrama judicial. Triet representa cabalmente un cine francés que no abandona sus ambiciones de universalidad sin ceder a la demagogia narrativa.

Detroit: zona de conflicto

El nuevo largometraje de Kathryn Bigelow (Vivir al límite, La noche más oscura) es un duro y tenso retrato histórico basado en un hecho real: el “incidente del Hotel Algiers” ocurrido en la noche del 25 de julio de 1967, en medio de las violentas confrontaciones sociales entre una parte de la población y la policía que tuvieron lugar en la ciudad de Detroit. El resultado: tres hombres negros muertos y un puñado de hombres y mujeres torturados física y psicológicamente, cuya detención y “pesquisa” por parte de un grupo de uniformados racistas conforman el centro del relato. Un film de denuncia que es, también, un tratado de suspenso cinematográfico.

TV

El marginal

Luego de su paso por la Televisión Pública hace ya más de un año y con una segunda temporada en las gateras –que hará las veces de precuela a la historia original–, la señal Universal Channel comenzará a emitir los trece capítulos seminales. Esta producción de Sebastián Ortega escrita por Adrián Caetano está centrada en un ex policía, interpretado por Juan Minujín, que debe infiltrarse en un peligroso presidio y descubrir el paradero de la hija de un juez, secuestrada por una banda de violentos criminales con contactos en las más altas esferas políticas. Completan la cabecera del reparto actores y actrices de la talla de Gerardo Romano, Carlos Portaluppi y Martina Gusmán. El primer capítulo fue dirigido por Luis Ortega e incluye una persecución en plena Villa 31 y la presentación en sociedad de una cárcel que refleja, en miniatura, la estructura de una pirámide social convencional.

Martes a las 21, por Universal Channel.

High Maintenance

La popularidad de esta webserie creada por Ben Sinclair y Katja Blichfeld –una ex pareja en la vida real– hizo que el gigante HBO se interesara en producir, hace dos años, una primera temporada televisiva. El próximo viernes la señal emitirá el primer episodio de la S02 –como siempre, de media hora de duración– centrada en una serie de personajes de lo más variopintos, unidos indirectamente por la figura de El Tipo (el mismo Sinclair), un repartidor a domicilio de marihuana que recorre en bicicleta la Gran Manzana con su verde carga a cuestas. Con partes iguales de comedia y drama, esta original producción reactualiza en la pantalla chica los usos y formas del mumblecore.

Viernes a las 23:30, por HBO.