Hay muchos economistas que plantean que la economía social es inviable porque esas empresas no pueden competir con las importaciones y no están en condiciones de exportar.

–Eso depende de lo que se considere viable o no viable. La gran empresa internacional genera costos que no paga a raíz de varios mecanismos. En primer lugar, hace maniobras fiscales y desviamientos, lo que se conoce como “optimización fiscal”. Es decir, organiza su producción para no pagar los impuestos que debería pagar. También desarrolla la externalización y mundialización de sus cadenas de valor, por lo cual hace trabajar a obreros mal pagos en Asia e incluso a niños. Lo mismo pasa con la extracción de las materias primeras. ¿Quién paga el costo de la reproducción de la naturaleza? El modelo de organización industrial financiarizado consiste en no pagar el verdadero precio de las cosas. ¿Esto es lo supuestamente viable? Se puede decir que la economía social no es viable pero también que está asegurando la vida. Eso sí, es menos rentable si tomamos el parámetro del capitalismo mundial.

Al tener una menor rentabilidad económica, la economía social requiere de algún tipo de apoyo por parte del Estado. Sin embargo, el neoliberalismo parece no tener en cuenta este tipo de alternativas.

–Sí, efectivamente, la economía social tiene una parte de acción privada y otra de acción pública. Esto último puede ser a través de financiamiento, formación o acompañamiento. Tendríamos que tener un índice fuerte para medir la plusvalía social, tan fuerte como el de la plusvalía economía