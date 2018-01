El suizo Roger Federer ganó el Abierto de Australia y agrandó su leyenda. Federer se coronó por sexta vez en Melbourne y de este modo logró su vigésimo título de Grand Slam, tras ganarle al croata Marin Cilic por 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6 y 6-1 en la final disputada hoy en el Rod Laver Arena. Federer, defensor del título australiano, igualó este domingo los seis títulos del serbio Novak Djokovic en Melbourne Park, y del australiano Roy Emerson.

Con esta victoria, el suizo de 36 años batió un nuevo récord y se convirtió en el jugador del circuito masculino con más trofeos de este tipo. Sólo las estadounidenses Margaret Court, con 24 grandes, Serena Williams, con 23 y la alemana Steffi Graf, con 22, superan a Federer en la lista de Grand Slam conseguidos.

El suizo además batió otra marca, porque también se convirtió a los 36 años en el segundo campeón de Grand Slam más veterano, después del australiano Ken Rosewal, que ganó Australia 1972 con 37 años.

"Estoy muy feliz, esto es increíble. Ha sido un día largo, he pensado en este partido todo el día porque ganar este torneo es un sueño hecho realidad. Gracias Marin (en alusión a su rival), has hecho un gran torneo, felicidades, has conseguido muchas cosas, sigue haciendo lo que estás haciendo y vas a lograr más", manifestó el suizo al recibir el premio.

El triunfo ubica a Federer además a un paso de regresar al primer puesto del mundo después de más de cinco años. El lunes, cuando se actualice el ranking, Federer sumará 9.605 puntos y Nadal 9.760. Apenas 155 unidades de diferencia. Cilic, en tanto, empezará la semana que viene siendo número tres del mundo.