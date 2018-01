Susana Malcorra, la ex canciller del Gobierno de Mauricio Macri, volvió a señalar sus diferencias con la gestión de Cambiemos. Esta vez, criticó la política económica que caracterizaron sus dos años y medio de administración. "La confianza se pierde muy rápido y se regala mucho tiempo", aseveró en declaraciones radiales, a ocho meses de haber abandonado su cargo en el Gobierno.

En diálogo con el programa radial El fin de la metáfora, Malcorra cuestionó la apertura comercial y consideró que “hay un desbalance en la balanza comercial a partir de la importación de bienes de capital". Agregó que "Argentina tiene que encontrar la forma de agregarle valor a sus productos".

En enero, el Indec informó que la balanza balanza comercial terminó el año pasado con un déficit de 8471 millones de dólares, lo que implica un marcado deterioro frente al superávit de 1969 millones del año pasado, a punto tal que lo convierte en un récord histórico. Según esos datos, en doce meses las importaciones alcanzaron los 66.899 millones, con una suba del 19,7 por ciento frente a 2016.

En otro pasaje de la entrevista, la ex canciller se refirió a las prometidas inversiones del macrismo, pero que nunca llegan a a concretarse. "Las inversiones no se produjeron con la velocidad que algunos pensaban", manifestó y adelantó que estas no serán “masivas” sino “paulatinas”.

Malcorra asumió a su cargo como jefa de la diplomacia argentina en noviembre de 2015, a poco de la asunción del presidente y finalmente dejó su puesto en mayo del año pasado por “temas personales”. A poco de salir del cargo de cancillar y tras su fallida postulación para ser secretaria general de la ONU, marcó diferencias con el Gobierno. en esa ocasión, reveló que mantuvo "diferencias" con “el Presidente y muchos miembros del Gabinete porque tenían una visión muy, muy dura” sobre la situación en Venezuela.