El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, alertó que si la Legislatura no convalida el pacto fiscal a la brevedad, en sesiones extraordinarias, los municipios y comunas santafesinos perderán 70 millones de pesos a partir de febrero. El funcionario provincial ratificó que Santa Fe perdió este mes unos 300 millones de pesos, producto de fondos que hasta el año pasado se recibían sin condicionamientos, pero luego del acuerdo que sellaron el presidente Macri y los gobernadores, precisan de la adhesión al llamado consenso para ser entregados. Los bloques de legisladores concentrarán reuniones a partir de esta semana y definir una posición sobre el tema.

A lo que dijo Miguel Lifschitz, Saglione lo rubricó. La no adhesión de la mayoría de diputados y senadores al pacto fiscal acarreará "perjuicios" al Estado provincial. Para eso precisa de una aprobación casi exprés en ambas cámaras. Pero choca en Diputados con la negativa, por ahora verbal, del bloque socialista, que con el presidente Antonio Bonfatti y el jefe de bancada, Rubén Galassi, ya se manifestó muy, pero muy en contra del acuerdo. También lo hizo el también diputado del PS Eduardo Di Pollina, aunque también le tiró un guiño al Ejecutivo al decir que será aprobado por una cuestión de "responsabilidad institucional", aunque sin apuro. "Tengo entendido que hay tiempo para aprobar el pacto en el mes de julio", avisó. En tanto, en el Senado la mirada se posa sobre el bloque mayoritario del PJ. "Todavía no vimos el tema en profundidad, la semana que viene (por la que comienza hoy) tenemos una reunión de bloque", adelantó Danilo Capitani.

Pero el gobierno, en dichos de Saglione, necesita que se apruebe en extraordinarias. Sobre todo, porque ‑aseguró el funcionario‑ Santa Fe ya dejó de recibir fondos. "Hoy son 14 las provincias adheridas con ley provincial de ratificación, las que no están adheridas están dejando de recibir recursos que a partir de la adhesión se recibirían", explicó el ministro en diálogo con Rosario/12 . Dichos recursos se recibían con libertad hasta el 30 de diciembre del 2017. Saglione habla del "Fondo Sojero y una compensación (surge como consecuencia de que el cien por cien del impuesto al cheque no se coparticipa y va a Anses) que si bien no existía, dado el mecanismo de distribución, esos recursos efectivamente llegaban hasta diciembre y ahora se dejó de recibir".

"Estimamos unos 300 millones de pesos: 200 mensuales de Fondo Sojero, que por ahí tiene una estacionalidad, pero es un promedio mensual, y cien millones de una compensación que surge como la no coparticipación del impuesto al cheque", consideró el ministro. El 30 por ciento del Fondo se deriva a los municipios y comunas. Tal pérdida comenzará a percibirse dentro de unos días, a partir de febrero, porque dicho aporte "tiene un delay" ya que "la coparticipación en los municipios no es de día a día". Pero, efectivamente, los Estados locales de la provincia dejarán de recibir dicho monto. "El Fondo Sojero y esa compensación se deberían recibir diariamente, y después se coparticipa mensualmente a municipios y comunas, con lo cual no lo están sintiendo, porque en enero reciben lo que la provincia recibió de Fondo Sojero en diciembre, con lo cual el impacto financiero lo tienen un mes atrasado. Pero lo van a tener en febrero", avisó el titular de Hacienda.

Saglione, por último, reconoció que el pacto fiscal en sí no tiene fecha límite de rúbrica por parte de las legislaturas. "No establece ningún plazo, lo que sí establece es después algunas reglamentaciones que hizo Nación, como por ejemplo el Fondo Sojero, que en el presupuesto establece que se nos da plazo hasta marzo para ratificar el consenso", señaló el funcionario. Es decir, si los diputados y senadores lo avalan en el mes de marzo el monto que no se recibió en enero y febrero será reintegrado. "Pero si lo ratificamos de abril en adelante, lo que hayamos dejado de recibir ya lo habremos perdido definitivamente", alertó Saglione.