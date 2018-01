El editor Santiago Kahn, del sello Maten al mensajero, tomó la posta en la realización del relevamiento de publicaciones de historieta argentina con ISBN. Su informe completo, abierto a la comunidad editorial, arroja un saldo de 159 títulos registrados en 2017, contra 157 del 2016. Lo más llamativo –y positivo– del informe de Kahn es que creció notablemente la proporción de libros realizados por mujeres en el último año: 24, contra los habituales seis o siete que solían aparecer anualmente en el lustro anterior. Las cifras que surgen del relevamiento se remontan a varios años y coinciden en gran medida con las publicadas en PáginaI12 a lo largo de las últimas temporadas, aún pese a las ligeras diferencias metodológicas entre uno y otro trabajo. El del editor de Maten al mensajero, por ejemplo, se maneja exclusivamente con datos de la Cámara Argentina del Libro, pero omite a las revistas y al puñado de publicaciones que circulan por fuera de los canales tradicionales, pero que no por ello no llegan al público. El relevamiento que solía aparecer en el balance anual del sector que publicaba este diario, en tanto, no partía del registro de ISBN, con lo cual quedaban potencialmente fuera aquellos títulos por fuera del radar periodístico o publicados de modo excepcional por instituciones o particulares sin llegada al circuito comiquero. De modo que es posible que, ante una eventual comparativa de ambos listados, la cifra se engrosara para todos los años.