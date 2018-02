A seis meses de la represión de Gendarmería en la comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen, en la que fue desaparecido y luego encontrado muerto Santiago Maldonado, su hermano ratificó la responsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reclamó “una investigación imparcial, independiente y exhaustiva”. Sergio Maldonado, quien hoy participará de un ciclo de charlas en el auditorio Foetra, señaló algunas inconsistencias de la Justicia en los procedimientos y declaraciones testimoniales, pero aseguró que este año intentarán agilizar esas trabas impuestas. “Quiero que paguen todos”, enfatizó.

Sergio resaltó que la actitud que tomó la funcionaria del Gobierno de Mauricio Macri, al negarse a apartar a Gendarmería y defender así su comportamiento, respondió a la utilidad que Bullrich sabía que iban a tener los efectivos a futuro en las represiones a protestas sociales. “Con la muerte de Rafael Nahuel (asesinado por una bala de Prefectura en Bariloche) y los hechos represivos que ocurrieron después de la desaparición y muerte de Santiago quedó claro para qué necesitaba a la Gendarmería”, denunció el hermano del artesano.

Maldonado enumeró algunos cuestionamientos de la familia a la actuación judicial, entre ellas las últimas imputaciones a los mapuches que habían declarado en la causa. "De esa forma lo que se hace es amedrentar y neutralizar a los testigos”, apuntó en diálogo con Radio La Imposible. Y agregó que la estrategia del Gobierno se basa en “culpar” a los testigos más importantes para “sacarlos de la escena”.

Luego señaló otras críticas hacia la investigación y destacó que no hicieron lugar a muchas de las medidas que pidieron desde la defensa. “Hay un montón de cosas en las que la Justicia no quiere investigar, hay trabas y eso es lo que tenemos que sostener y tratar de agilizar este año”, puntualizó Maldonado, quien insistió en que la ministra Patricia Bullrich fue la gran culpable.

"La responsabilidad absoluta es de la ministra de Seguridad que avaló el comportamiento de los gendarmes, por no querer ´'tirar uno por la ventana", denunció. Y detalló: “Quedó demostrado por qué la necesitaban, a los 30 días pedimos su renuncia y eso no ocurrió. No hizo lo que tendría que haber hecho, no investigó, negó que (Pablo) Noceti haya estado en el lugar y después en diciembre una gendarme mujer declaró haberlo visto dos veces en el mismo día. En la cara me habían dicho que no participo pero él estaba ahí adentro comandando el operativo”.

Esta tarde, a las 17 horas, se realizarán diversas actividades para recordar el caso. “Más allá de que en otras oportunidades eran marchas, ahora entendemos que si a seis meses, y entre tanta impunidad, es más conveniente que hagamos algo para informar y explicar la causa”, destacó Maldonado. El evento será a partir de las 17 en el auditorio de Foetra, en Hipólito Yrigoyen 3171, CABA. Habrá distintas charlas de las que participarán dirigentes sociales, sindicales, culturales, de derechos humanos, políticos, periodistas y el equipo de trabajo en la causa. Además, acompañará la jornada una muestra de fotografías titulada “Donde estés con tu alma”.