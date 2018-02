Con la posible presentación de Franco Armani en el arco de River, el equipo de Marcelo Gallardo buscará enderezar el rumbo esta noche a las 21.30 cuando reciba a Olimpo en el Monumental. Además, están entre los concentrados otros dos refuerzos, el colombiano Juan Quintero y Lucas Pratto, quien ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta millonaria en la derrota frente a Huracán por la fecha pasada.

Armani, quien llegó desde Atlético Nacional de Medellín a cambio de 3,8 millones dólares y no estuvo contra Huracán ni jugó en los amistosos de pretemporada, habló con Gallardo en la práctica de ayer –donde fue el arquero durante los ejercicios de pelota parada– y le comunicó que está en condiciones de jugar. Así, el ex Ferro se perfila para ocupar el puesto de Germán Lux, quien tras flojas actuaciones en la pasada temporada perdió la confianza del DT.

Desde que el multicampeón Marcelo Barovero (jugó 167 partidos, donde obtuvo Torneo Final y Copa Sudamericana en 2014, y Libertadores en 2015) partió a Necaxa, de México, a mediados de 2016, el arco de River ha pasado por varias manos, principalmente las de Augusto Batalla, quien parecía ser el heredero de “Trapito” tras reemplazarlo en el último minuto de su partido despedida (1-0 a Gimnasia, de local). Sin embargo, tras unas desteñidas últimas actuaciones, Batalla, quien llegó a disputar 49 partidos tras la salida de Barovero, perdió su puesto (esta temporada se fue a préstamo a Atlético Tucumán). Tras dos partidos donde atajaron Julio Chiarini y el juvenil Maximiliano Velazco, la llegada de Germán Lux el año pasado –quien volvió a River tras once temporadas en Europa– parecía llenar el vacío en el arco millonario. Pero tras 17 partidos y unos discutidos rendimientos en la eliminación con Lanús por Libertadores y en el Superclásico con Boca, el campeón olímpico en Atenas 2004 perdió su puesto con Enrique Bologna, que llegó a iniciar seis encuentros hasta finalizado el año. Ahora, sería la chance de Armani.

Por otro lado, Quintero y Pratto estarían en el banco de suplentes, mientras que Bruno Zuculini todavía no estuvo entre los concentrados. A ellos se refirió Gallardo el jueves en conferencia de prensa: “A veces los tiempos no los maneja uno y a partir que van llegando vamos evaluando situaciones que no son iguales. Zuculini no necesita ponerse a punto para jugar, necesita conocer el modo de trabajo, a sus compañeros. Mientras que Armani llegó con 40 días sin entrenar, y Pratto, luego de atravesar una lesión. Por eso son casos particulares, y para jugar tiene que estar bien”.

Con respecto al resto del equipo, el Muñeco pondría a los mismos que perdieron con Huracán en Parque Patricios el sábado pasado. River llega al duelo con los bahienses –que marchan antepenúltimos– a 18 puntos del líder Boca y con seis derrotas en sus últimos siete encuentros. Aunque el objetivo principal es la Libertadores, el equipo de Gallardo quiere tomar esta noche su primer envión del año.