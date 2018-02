"Uno de los aspectos que se considera al sancionar el petróleo es cuáles serían las consecuencias sobre el pueblo venezolano. Al no hacer nada, es también pedir que el pueblo venezolano siga sufriendo", aseguró hoy el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, en una rueda de prensa junto al canciller argentino Jorge Faurie.

Tras mantener un encuentro privado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos coincidieron en la necesidad de poner en marcha medidas que frenen la "deriva autoritaria" del Gobierno venezolano. En concreto, el jefe de la diplomacia estadounidense reveló que están estudiando "sancionar el petróleo", prohibir su venta en Estados Unidos o "refinar productos que vengan de Venezuela".

"No podemos permitir la destrucción de Venezuela", aseveró antes de insistir en que el "desacuerdo" de Argentina y Estados Unidos es "con el régimen" de Maduro y no con los ciudadanos, que están "sufriendo enormemente".

Con él coincidió Faurie, quien apuntó que "controlar el financiamiento" de Venezuela es una herramienta "absolutamente importante" que han considerado ambos durante su encuentro. Sobre la posibilidad de impedir la participación de Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en abril en Lima, tanto Faurie como Tillerson aseguraron que respetarán la decisión del país anfitrión y destacaron que no pretenden condicionar su postura.

La visita de Tillerson a Argentina arrancó el sábado, en la Patagonia, y concluirá este lunes en la quinta presidencial de Olivos, donde lo recibirá Mauricio Macri.

Antes de partir hacia su gira que también lo llevará a Perú y Colombia, el funcionario estadounidense planteó que las fuerzas armadas venezolanas deberían derrocar a Maduro. “En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”, lanzó en un discurso en la Universidad de Austin. “Si este será el caso o no, no lo sé”, añadió.