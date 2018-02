Científicos del Conicet realizaron ayer por la tarde una “Feria de ciencias contra el ajuste” y un “abrazo” a la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en rechazo al ajuste del presupuesto en el sector de ciencia y tecnología, y en solidaridad con los 250 trabajadores del INTI despedidos la semana pasada.

Con stands, talleres y charlas, la actividad se propuso difundir a la sociedad los temas actuales de investigación, las tareas diarias del científico, su importancia para el país y el riesgo que se asume si el ajuste en el presupuesto a la investigación pública continúa. “La convocatoria superó nuestras expectativas”, aseguró Nadia Koziner, una de los más de 200 becarios afectados que quedaron fueran del Conicet este año, y celebró que “se acercaron muchas familias que no son del ámbito científico, a conocer y escuchar lo que hacemos”.

Durante la jornada se convocó a realizar una concentración para repudiar el ajuste en el sector el próximo 21 de febrero, cuando está prevista la primera reunión del directorio del Conicet en el Polo Científico y Tecnológico.

El diputado nacional de Unidad Porteña Daniel Filmus participó de la actividad y expresó que “el Gobierno ataca al INTI para que no haya ciencia y tecnología nacional”. El legislador resaltó el rol clave del organismo en la economía nacional: “No va a haber pymes ni industria nacional si no hay INTI. Todos los que conocemos este organismo hace muchos años sabemos que su esfuerzo está puesto en quienes generan el 80 por ciento del empleo en la Argentina, porque el trabajo industrial no lo generan las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas que necesitan el apoyo y la capacidad del INTI para desarrollar ciencia y tecnología”. Entre muchos otros, también estuvieron presentes la decana electa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Carolina Mera, y la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade.

Participaron numerosas organizaciones de investigadores y docentes del sistema universitario y de ciencia, entre ellas la Conadu, la Conadu Histórica, Científicos y Universitarios Autoconvocados, Becarios Empoderados y Jóvenes Científicos Precarizados. También estuvo presente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los trabajadores del INTI continúan una ocupación pacífica de las instalaciones del organismo en reclamo de que las autoridades reincorporen a los 250 técnicos y profesionales despedidos. Los funcionarios argumentaron que la lista de cesanteados “se realizó en función del presentismo y el incumplimiento de tareas”, lo que fue desmentido por los trabajadores.