La AM 750 se renueva pero no cambia. Esta tarde quedó formalmente inaugurado el renovado y ampliado estudio "Antonio Carrizo" de la emisora con mayor crecimiento de la AM de los últimos dos años. Arqueros, ilusionistas y goleadores, el ciclo deportivo que conduce Gonzalo Bonadeo junto a Ezequiel Fernández Moores, Ariel Scher y Guido Bercovich, fue el encargado de comenzar las transmisiones desde el moderno espacio, que fue remodelado tanto a nivel estético como técnico. La cuarta emisora más escuchada de la AM renovó, en realidad, sus dos estudios centrales, el espacio de producción y coordinación de aire, así como también la redacción del servicio informativo. "En un escenario radiofónico dramático, que estemos inaugurando estos estudios es un orgullo muy grande para todos los que hacemos la radio y es una señal de la apuesta al futuro que hacemos desde la emisora", afirmó Eduardo Aliverti, director artístico de la 750, en el brindis en el que se presentaron las nuevas instalaciones.

Tras un mes de trabajos intensivos, la emisora perteneciente al Grupo Octubre --editor de Página/12-- finalmente inició sus transmisiones desde un estudio que mejorará la calidad sonora de la radio, tanto en la recepción tradicional de aire como por medio del streaming, a través de la página web 750.am o de la aplicación para dispositivos móviles IOS. En el nuevo espacio se destaca la decoración multicolor de paredes, pisos y espacios, que transmiten festividad a la emisora que en la última medición se quedó con el 10,3 por ciento del share. Una decisión que no fue casual. "Estamos felices por abrir este nuevo espacio, de una radio que crece desde lo humano y lo periodístico, pero también desde la audiencia. En tiempos en los que más nos pegan, más fuerzas sacamos y más avanzamos. No nos van a quitar la alegría. Por eso la elección de los colores. Creemos en la construcción de un medio que además de informar e investigar pueda transmitir alegría", señaló Víctor Santa María, director del Grupo Octubre.

La inauguración del flamante estudio contó con la presencia de muchos de los trabajadores de la emisora, desde conductores, productores, periodistas y editores hasta personal técnico. Todos los presentes tomaron la palabra, coincidiendo en la alegría que significaba esta remodelación, en un momento en el que abundan las malas noticias en el medio radiofónico argentino. "Nuestro plan es renovarnos pero no cambiar, crecer pero sin perder identidad, ampliando nuestra mirada y sumando a la familia de la 750 a la mayor cantidad de oyentes posibles, con una propuesta radiofónica que sea honesta, que informe y entretenga", subrayó Francisco Meritello, CEO del Grupo Octubre, mientras a un costado Rep se entretenía retocando el mural con la grilla de programación que decora una de las paredes de la emisora.

Confiando en la consolidación de una programación que crece sostenidamente en cantidad de oyentes, la 750 encara el 2018 con escasos cambios en su grilla. La mayor novedad pasa por la incorporación al staff de la radio del periodista Carlos Ulanovsky, que el 3 de marzo aterriza con Reunión cumbre, todos los sábados a las 20. A su vez, Max Delupi se sumó con La gran estafa, un programa de humor los domingos, a las 13. También regresó a la emisora Fernando Juan Lima con el ciclo de cine argentino y latinoamericano La autopista del Sur (sábados a las 18). "Me encanta estar de estreno y ser parte de una radio en la que podemos decir lo que no se dice, visibilizando aquello que se oculta en casi todo el sistema mediático argentino: la 750 es una de las pocas radios en donde podemos contar realmente lo que pasa", dijo Gisela Marziotta, que desde este año conduce La primera página en el nuevo horario de los sábados de 10 a 13. La AM 750 sigue creciendo.