En medio del conflicto por 122 despidos en el Hospital Posadas, el Gobierno intenta ahogar financieramente a los gremios. La Asociación de Profesionales de la Salud denunció que las autoridades no ejecutaron el descuento de la cuota sindical de sus afiliados en los sueldos de enero. La medida está en línea con otras recientes acciones antisindicales de Cambiemos, como la campaña de desafiliación que la gobernadora María Eugenia Vidal impulsa entre los docentes y la anulación de la cuota solidaria a La Bancaria.

“Lo que están haciendo es totalmente ilegal”, advirtió Guillermo Pacagnini, titular del gremio. El dirigente señaló que su organización tiene personería gremial, por lo que las autoridades del hospital están obligadas a hacer de agente de retención de la cuota de los afiliados, para transferir luego los fondos al gremio. En este caso, omitieron aplicar el código de descuento en las liquidaciones.

Los trabajadores del hospital están en plan de lucha por la reincorporación de los despedidos. Hicieron ya dos paros de 24 horas y anunciaron una tercera huelga para este jueves, día en que realizarán un abrazo al hospital y saldrán al Acceso Oeste.

Los 122 despidos de enero habían puesto en evidencia la intención oficial de desarmar la organización gremial dentro del hospital. Entre los cesantes, hay 17 de los 23 delegados de la Cicop, como así también afiliados a una lista de ATE opositora a la conducción local.

Además de la Cicop, un segundo gremio del hospital fue también tomado como blanco –el Sindicato de Trabajadores de la Salud– con la no aplicación del código de descuento para la cuota sindical. En este caso, la represalia no constituye en rigor una ilegalidad, ya que se trata de un sindicato simplemente inscripto, es decir que no tiene la personería gremial. Con todo, lo que queda a la vista es la decisión de las autoridades de debilitar como sea la organización de los trabajadores.