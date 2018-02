A un mes del comienzo de las clases, docentes del Suteba abordaron a la gobernadora María Eugenia Vidal cuando se retiraba de una escuela de Lanús para reclamarle que convoque a la negociación paritaria. La funcionaria visitó un colegio secundario de la localidad de Monte Chingolo para recorrer las obras que se realizan en el edificio. A la salida, se encontró cara a cara con los representantes de Suteba, que la esperaban para plantearle la gravedad de que no se haya avanzado en la discusión salarial. Una maestra le expresó la preocupación en nombre del gremio, y le entregó además un volante que Vidal recibió con un gesto despectivo. La grabación de la escena se viralizó, y por la noche, el ministro de Educación, Alejandro Finnochiaro, convocó a los gremios con representación nacional a una mesa de diálogo. Sin embargo, vale recordar que el Gobierno acaba de desactivar por decreto la paritaria nacional docente, por lo que en ese ámbito no habrá discusión salarial.

Finnochiaro citó a los representantes de CEA, Amet, UDA y Ctera. Fuentes de la cartera de Educación dijeron que el ministro está dispuesto a avanzar en la discusión del convenio colectivo de los maestros, un tema que es un histórico reclamo del sector. “Se analizarán temas como condiciones laborales, ambiente de trabajo, capacitación y formación docente”, señalaron.

Anoche, al cierre de esta edición, los dirigentes de la Ctera analizaban junto a los abogados del gremio la convocatoria. Hace dos semanas, vía decreto, el presidente Mauricio Macri, con las firmas de Finnochiaro y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, eliminó la negociación del salario mínimo nacional docente, que todos años establecía un sueldo piso para todo el país. El decreto avanzó además contra el gremio de mayor representación, Ctera, eliminando su participación proporcional en la mesa de negociaciones. Este es el marco en el que ahora se formula la convocatoria a retomar el diálogo.

Sin el colchón de la paritaria nacional, las negociaciones provincia por provincia de los salarios docentes tendrán, como ya pasó el año pasado, un grado añadido de dificultad.

En el caso bonaerense, la relación de la gobernadora Vidal con el sindicato mayoritario, Suteba, no podría ser peor. La provincia se jugó en la paritaria pasada a horadar la figura de Roberto Baradel, titular del gremio, con una campaña de difamaciones que atravesó la discusión paritaria y las elecciones internas del Suteba, en las que Baradel fue reelecto por un amplísimo margen. La negociación de este año no tiene mejor tono, si se considera la sugerencia de la provincia a que los docentes se desafilien. “Estamos muy preocupados por la no convocatoria a paritarias”, le dijo la docente Liliana Rossi ayer a Vidal en la puerta de la escuela de Monte Chingolo. “Queremos que se inicien las clases, somos los primeros interesados, pero obviamente queremos también que se respeten nuestros derechos”, agregó Rossi, que recordó que el año pasado, a esta altura, “estábamos dialogando”. Vidal escuchó el reclamo pero no respondió sobre el pedido de convocatoria a la paritaria. Se limitó a tomar el volante que la docente le ofrecía, para comentar: “y que los chicos aprendan, ¿no?”. Sin agregar nada más, se retiró.