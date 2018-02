El ex vicepresidente Amado Boudou presenció ayer el reinicio del juicio oral en su contra por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica. La causa está a cargo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini, que retomaron las declaraciones de testigos luego de la feria judicial. Además de Boudou, están siendo investigados Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona por la venta de la calcográfica al fondo de inversión The Old Fund.