JUEVES 8

Fideo y los del Mondo en La Tangente, Honduras 5317. A las 21.

Richard Coleman en Bebop Jazz Club, Moreno 363. A las 21.

Las Ligas Menores en La Tangente, Honduras 5317. A las 23.

VIERNES 9

Translúcido y Rabiosa en Alquimia Music Bar, Tratado Del Pilar 175, Pilar. A las 23.

Granada, Mamut, Monte Navío y Melofrenia en Club Calavera, Club V, Corrientes 5008. A las 23.

Tren Loco, Jeriko y Residual en Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. A las 20.

Luciana Morelli & Nicolás Boccanera en Bebop Jazz Club, Moreno 363. A las 20.

Los Mentirosos, Rewinders, Los Straños, Segundo Round, LAF, Generador y Armas Blancas en City Bar XL, Fondo de la Legua 2550, Martínez. A las 21.

Creedence Clearwater Revisited en Luna Park, Corrientes y Bouchard. A las 21.

Sin Ley y Responsables No Inscriptos en Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. A las 21.

La Mississippi en Teatro Gran Rivadavia, Rivadavia 8636. A las 21.

La Noche de Garufa en London Bar, 32 y 5, Santa Teresita. A las 23.

Led Ladies, Rey Lagarto y Tambora en Makena, Fitz Roy 1519. A las 23.

Green Velvet en Crobar, Paseo de la Infanta, Arco 17. A las 24.

Elektromanos Antisistem en El Emergente, Acuña de Fiegueroa 1030. A las 24.

Ezequiel Borra y El Príncipe Idiota en C.C. Recoleta, Junín 1930. A las 20.

SÁBADO 10

Las Pastillas del Abuelo, Skay y los Fakires, Ciro y los Persas, Las Pelotas, Los Pericos & Andrew Tosh, Los Cafres, Pez, Humo del Cairo, Octafonic, Massacre y más en Cosquín Rock, Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Desde las 14.

Marina Fages, Nathy Cabrera, Ceci Grammático, Kenya Shark e Isla Mujeres en Club V, Corrientes 5008. A las 23.

Mintcho Garramone y André Abujamra en La Tangente, Honduras 5317. A las 21.

Inquiria en Mitos Argentinos, Humberto Primo 489. A las 21.

Miniaturas de un Pavote en El Patio, Constitución 5949, Mar del Plata. A las 21.

Gillespi en Bebop Jazz Club, Moreno 363. A las 21.

Sin Ley y Responsables No Inscriptos en Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. A las 21.

Miau Trío en Congo Club Cultural, Honduras 5329. A las 22.

Viejas Locas x Fachi y Abel en Babilonia, Guaminí 2540, Ingeniero Budge. A las 22.

Gualicho Turbio y Tick Toper en El Emergente, Acuña de Figueroa 1030. A las 23.

La Tupaca en Galpón B, Cochabamba 2536. A las 23.

Morbo y Mambo y Peces Raros en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 23.

Les Diabolettes en Bebop Jazz Club, Moreno 363. A las 23.

2 Minutos, Flema y Ramonos en El Teatro Flores, Rivadavia 7806. A las 23.

K-Pop Fighting en Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. A las 12.

Rocker Fest #Verano2018 en The Roxy-La Viola Bar, Niceto Vega 5542. A las 22.

DOMINGO 11

The Offspring, Ratones Paranoicos, La Vela Puerca, Residente, Los Espíritus, El Mató, Carajo, Viticus, Horcas, Louta, Perras On The Beach, Lo Pibitos, Luca Bocci, Banda de Turistas, Vanthra, Pity Fernández y más en Cosquín Rock, Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Desde las 14.

Don Carlos, Andrew Tosh, Gondwana, Mad Professor, Pablo Molina, Riddim y La Bomba del Ghetto en Carnaval Reggae Fest, Groove, Santa Fe 4389. A las 20.

Jorge Fandermole y Juan Quintero en C.C. Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Ácido Camboyano, De Camaros y Toribios en Circus Rock Bar, Florencio Varela 1998, San Justo. A las 20.

Ivana Mer, Luvi Torres y Gato Urbanski en La Tangente, Honduras 5317. A las 21.

Don Nerunguen, Panzas Birreras y The Barrio en Bar Rodney, Rodney y Jorge Newery. A las 21.

La Expulsada en La Barra, Almirante Brown 662, Quilmes. A las 21.

La Noche de Garufa en Timothy, San Bernardo y Tucumán, San Bernardo. A las 23.

Los Mentirosos, Rojelio Harapientos e Inzano en El Paso, Córdoba 2253, Mar del Plata. A las 23.

Cam Beszkin y Ave Tierra en Pura Vida, 78 e/8 y 61, La Plata. A las 22.

Frank Is Dead, Palo Negro, Ordamental y Argos Boa en Domingo o Sabbath, Club V, Corrientes 5008. A las 22.