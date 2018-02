El delantero Lucas Pratto, que llegó durante el receso a River a cambio de aproximadamente 14 millones de dólares, se perfila para ser titular este domingo frente a Lanús, por la fecha 15 de Superliga. “Obviamente quiero jugar siempre de entrada, no creo que Marcelo (Gallardo) cambie el esquema por mí. Entiendo que, con quien me toque jugar, si uno se tira más atrás, el otro tiene que entrar y no superponernos”, señaló el delantero, que suma 50 minutos de juego desde que arribó a Núñez (24 en el 0-1 con Huracán y 26 en el 2-0 frente a Olimpo).

El plantel millonario se entrenó ayer a puertas cerradas en Ezeiza y se especula con que Pratto ingrese en lugar del colombiano Rafael Borré para hacer dupla con Ignacio Scocco, goleador del equipo en lo que va de torneo (seis tantos). Además, se vislumbra que Bruno Zuculini, el último de los refuerzos en incorporarse, podría ir al banco de suplentes por primera vez, junto al colombiano Juan Quintero, que tuvo su debut la fecha pasada.

En declaraciones a Radio Mitre ayer, Pratto se refirió a su estado físico, un tema constante de debate alrededor del jugador: “Una cosa es hablar de mi forma física, otra es decir si estoy gordo o flaco. Lo que más me molesta es que se hable de eso, y no de mi forma de jugar. En Vélez estaba tres o cuatro kilos arriba de lo que estoy hoy. Ahí tendría que haber ido al programa ‘Cuestión de peso’ entonces”. Durante su etapa en Liniers (2012-2014), Pratto marcó 41 goles en 123 partidos y se alzó con el Torneo Inicial 2012 y la Supercopa Argentina 2013. “Estoy bien, tengo mucha masa muscular. Parecería que algunos se olvidaron de cómo jugaba ahí (en Vélez). El que me conoce de esa época sabe que no me obsesiono con el gol y mi meta es la mayor cantidad que puedo hacer”. Aunque superó la cifra de los cien goles en su carrera, Pratto se extendió sobre el tema: “Sé que es importante, no voy a decir que no me interesa. Pero cumplo roles también de armado de jugadas, de abrir espacios... Lo más importantes es que pueda hacer goles para ayudar al equipo. Ya llegará”.

Además, el delantero recordó su paso por la Selección durante la etapa de Edgardo Bauza, donde marcó dos goles por eliminatorias y pareció ganarse la posibilidad de pelear un puesto para el Mundial. “Jugué cuatro partidos (en realidad, fueron cinco), dos sin Messi (tres). Es difícil así. Creo que me faltó ser más marketinero para seguir en el equipo”, explicó.