“¿Cuándo nos conocimos?”, se miran Fander y Quintero, pero no encuentran una fecha precisa. Estiman que allá por 2005, “por medio del Negro Aguirre”, pianista y a compositor entrerriano de la misma especie musical. Pero, aunque por entonces no conocían la obra del otro en profundidad, tenían referencias musicales. En Avenido (2006), el segundo disco de Aca Seca Trío, Quintero y sus compañeros –el pianista Andrés Beeuwsaert y el percusionista Mariano “Tiki” Cantero– habían grabado versiones de “Carcará” y “Huayno del diablo”, ambas registradas por Fandermole y Lucho González en el disco Primer toque (1988). “Alguna vez nos cruzamos, él había venido a tocar con Aca Seca a Rosario. Yo sabía de Juan antes de escucharlo, por medio de referencias. Después empecé a escuchar cosas, pero se dio como esos acercamientos que fluyen de forma imprecisa”, dice Fandermole, mientras intenta buscar en su memoria algunos recuerdos. “Fue un acercamiento más casero. Conocía Primer toque, pero después me acerqué a los otros discos”, dice Quintero. Más tarde, con el dúo que integraba con Luna Monti, Quintero grabó “Cuando” (un clásico de Navega), en el disco Lila (2006).