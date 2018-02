Cuando el venidero septiembre la señal Nickelodeon estrene flamante versión de las Tortugas Ninja con la serie animada Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, viejas generaciones deberán acostumbrarse a la novísima apariencia, armas, personalidades, incluso villanos de sus reptiles favoritos. Acaso deban prepararse además para un cambio en la dieta de los antropomorfos héroes que residen en las alcantarillas de Nueva York, de tomar sus creadores cierta sugerencia de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), la conocidísima organización por los derechos de los animales. Sucede que, aprovechando el inminente regreso de Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello a la pantalla chica, la ONG deslizó llamativa sugerencia a los guionistas del show: que sus protagonistas, adoradores –harto sabido– de la pizza, muten ligeramente de elección y solo coman pizza... vegana. “Quisiera creer que las Tortugas Ninja ayudarán a salvar a otros animales”, sentencia la carta abierta publicada por Lauren Thomasson, integrante de la agrupación, a la par que anota: “Introducir pizza vegana en sus menús de seguro inspirará a que los fans sigan su ejemplo, y será una gran noticia para las vacas”. Ergo, la sugerencia de que el afamado cuarteto se embuche porciones con ingredientes “libres de crueldad, como sucedáneos de carne, tempeh sazonado, tofu”, amén de inspirar a jóvenes espectadores a seguir su ejemplo. Si la señal tomará el reclamo, difícil saberlo: no ha dispensado réplica acerca del futuro del queso en el venidero show. PETA, mientras tanto, espera...