A casi 15 días del respaldo de Mauricio Macri a Luis Chocobar, el caso del policía que mató a un delincuente no sólo le generó al Gobierno la apertura de un frente de conflicto en el terreno judicial sino que ahora se agudizó el enfrentamiento político al interior de Cambiemos. Ricardo Gil Lavedra, coordinador del programa Justicia 2020, dependiente del Ministerio de Justicia, marcó sus diferencias con la “nueva doctrina” propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y defendida por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Es muy importante que tengamos en claro que un mayor punitivismo o una mayor represión no trae más seguridad, trae más violencia e inseguridad para el conjunto de la gente”, afirmó Gil Lavedra, quien, además de ser uno de los principales referentes de la UCR en materia legal, comparte estudio jurídico con Ernesto Sanz, ex senador y asesor de Macri. La postura del ex camarista del Juicio a las Juntas es compartida por lo bajo por varios funcionarios y dirigentes de Cambiemos, incluso algunos integrantes del PRO, que rechazan el giro encabezado por Bullrich.

“Estoy orgulloso de que haya un policía como vos, al servicio de los ciudadanos”, le dijo Macri a Chocobar el 1 de febrero. Poco después se conoció el video en el que se lo ve al agente de la policía de Avellaneda dispararle por la espalda, mientras huía, a Pablo Kukoc, el delincuente que había asaltado en el barrio porteño de Palermo a un ciudadano estadounidense. La víctima del robo ocurrido el 8 de diciembre fue atacada con un arma blanca por Kukoc, de 18 años, y otro joven de 17. Producto de los dos disparos de Chocobar, Kukoc falleció cuatro días después de llegar al Hospital Argerich. Pese a la filmación y otros testimonios recogidos en el expediente judicial a cargo de Enrique Velázquez, Bullrich realizó una encendida defensa del policía, justificó tanto su accionar como la decisión del Presidente de recibirlo como héroe en la Casa Rosada. “Este caso ratifica una mirada que tiene nuestro gobierno: las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento. Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía. Y estamos construyendo una nueva doctrina: el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito. Vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías”, aseguró la ministra de Seguridad en declaraciones radiales y agregó que “a partir de un video mal editado y recortado, se analiza algo que es absolutamente poco profesional”. “No entienden que Chocobar estaba en la persecución de un delito que seguía, que existía, que estaba infraganti”, remató.

Organismos de derechos humanos, especialistas en derecho penal y seguridad interior salieron al cruce del Gobierno, que insistió en su “cambio de doctrina”.

Las diferencias internas que hasta ahora se mantenían en reserva vieron la luz con la columna de opinión publicada por Gil Lavedra y su entrevista radial. “No corresponde a ningún otro poder del Estado valorar las constancias del expediente y la eventual responsabilidad del imputado. El genuino respeto a la independencia de los jueces es evitar influir en las decisiones de los jueces, dejar que libremente decidan lo que entiendan que por derecho corresponda de acuerdo con los hechos de la causa”, escribió el dirigente radical, ex jefe de bloque de Diputados nacionales. Sin hacer nombres propios en ningún momento, las palabras de Gil Lavedra tenían como destinatario a Bullrich y los demás funcionarios que habían defendido esa posición. “Como en cualquier caso, la acusación deberá probar que la actuación de algún funcionario policial es ilegítima. Pero presumir de modo absoluto que la policía siempre está en lo correcto es abiertamente inconstitucional”, advirtió el abogado constitucionalista, quien calificó el episodio del robo como un “hecho desgraciado”.

Respecto de la reforma del Código Penal adelantada por Bullrich, señaló que no es necesario que se creen “nuevas presunciones ni cosas estrafalarias”. Así descalificó también al diputado del PRO, Pablo Tonelli, quien había adelantado que el nuevo Código Penal tomará en cuenta los principios planteados por la ministra. “Hay que decir una vez más que este no es el camino”, afirmó Gil Lavedra, quien además es uno de los firmantes de la iniciativa ciudadana por una seguridad democrática. Incluso el miembro de la UCR pronosticó que una iniciativa del Ejecutivo que impulse el establecimiento una presunción absoluta de legitimidad a las fuerzas no prosperaría.

La reforma del Código Penal es un motivo de disputa en el Gabinete, ya que el ministerio que conduce Garavano viene trabajando en un anteproyecto a través de una comisión coordinada por el camarista, Mariano Borinsky.