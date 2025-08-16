Boca y River harán sus presentaciones este domingo por la fecha cinco del torneo Clausura de la Liga Profesional: mientras que el elenco millonario recibirá a Godoy Cruz con mayoría de suplentes porque tiene su cabeza puesta en su duelo del próximo jueves por la Copa Libertadores, el conjunto xeneize visitará a Independiente de Rivadavia con el objetivo de conseguir una victoria para romper su negativa racha de 12 partidos sin ganar.









El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Libertad en Paraguay, por la ida de los octavos de final de la competencia continental, y, con ese horizonte en la mira, el DT planea recibir al combinado mendocino con un once alternativo para su duelo desde las 18.30 horas en el estadio Monumental (transmite TNT Sports).









El elenco de La Ribera, en tanto, empató con Racing en su último partido, se encuentra en el puesto 14 del Grupo A -con tan solo tres puntos- y necesita conseguir en Mendoza, desde las 20.30 (ESPN Premium), la primera victoria del ciclo de Miguel Ángel Russo.

Los dos punteros de la zona A, Barracas y Estudiantes de La Plata -con nueve unidades los igualó Huracán este sábado, pero tiene un partido más-, jugarán este domingo también con la meta de afianzarse en la cima. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa visitarán a Central Córdoba de Santiago del Estero (ESPN Premium) y los conducidos por Eduardo Domínguez enfrentarán a Banfield en el Florencio Sola (TNT Sports). Ambos partidos arrancarán a las 16.15.







La quinta fecha se completará con los dos partidos programados para las 14, el primer turno de la jornada. A esa hora, Gimnasia recibirá a Lanús (TNT Sports) y Defensa y Justicia hará de local ante Newell's (ESPN Premium).



