La Sala IV de la Cámara de Casación rechazó la excarcelación de Carlos Zannini en la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. El tribunal tomó esa decisión tras considerar inadmisible el planteo realizado por el ex secretario de Legal y Técnica, quien por lo tanto seguirá detenido en el penal de Ezeiza.

Zannini recurrió a la Cámara de Casación luego de que a principios de enero la Cámara Federal confirmara la prisión que le impuso en juez Claudio Bonadio. Entonces el ex funcionario pidió su libertad luego de que la Cámara dejara sin efecto el procesamiento por supuesta “traición a la patria”. No tuvo éxito porque los jueces Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia consideraron que subsistían “los riesgos oportunamente valorados” al confirmar el procesamiento en diciembre pasado y no había ningún “hecho nuevo” que ameritara rever esa decisión. Farah señaló, incluso, que hubo “actividades claramente obstructivas desplegadas con posterioridad por los imputados para evitar dejar rastros y en las que, conforme se evaluó con respaldo en las probanzas colectadas, Zannini habría sido uno de los responsables”.

Los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, miembros de la Sala IV de Casación, tampoco accedieron ahora a dejar en libertad, quien permanece detenido desde el pasado 7 de diciembre.

En su rechazo al recurso presentado por Mariano Fragueiro Frías, abogado del ex funcionario, los jueces señalaron que no hay "razones concretas y fundadas que permitan demostrar una afectación suficiente, al menos a esta altura del proceso, para tachar de arbitraria a la resolución recurrida".