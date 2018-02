El dólar cerró ayer 20,03 pesos, con un retroceso de 21 centavos. Fue la mayor baja en 5 semanas. Los operadores de la city aseguraron que la decisión del Central de mantener las tasas de interés en 27,25 por ciento incentivó a grandes inversores a pesificar carteras para aprovechar los rendimientos en moneda local. Mencionaron que el dólar subió muy rápido este año y no hay margen para que siga avanzando al mismo ritmo. Esto hace interesante volver a apostar, al menos por unos meses, por el negocio de la bicicleta financiera. En marzo, abril y mayo son los meses fuertes de la liquidación de cosecha y el tipo de cambio se suele estabilizar (o incluso bajar). Eso fue lo que paso el año pasado y la estabilidad se mantuvo hasta agosto.

Consultores destacan otro elemento para explicar por qué el dólar no tiene margen para seguir subiendo en las próximas semanas. Este punto esta vinculado con los precios. La inflación mayorista de enero fue de 4,6 por ciento y mucho tuvo que ver con el impacto cambiario. Cada vez que sube el tipo de cambio en la Argentina, se observa un aumento importante de los productos transables. El Central intentó convencer al mercado que en el país la cotización del dólar ya no impacta en los precios pero los datos duros lo desmienten. Los consultores aseguran que una suba del dólar para las próximas semanas, cuando aumentan los servicios públicos y se firman las paritarias, es inviable para mantener bajo control el proceso inflacionario y cerrar el año con subas cercanas al 20 por ciento.

Esta última preocupación, aseguran economistas de la city, es la que llevó al Banco Nación a vender 400 millones de dólares en un solo día para intentar contener la escalada de la divisa. Y la que terminó de decidir al Gobierno de esperar para continuar con la baja gradual de la tasa de interés que ordenó a finales de diciembre a las autoridades del Banco Central. “Hoy hay un equipo económico que quiere tener el dólar en torno de los 20 pesos. A finales del año pasado actuó para hacer subir la cotización, y ahora hizo lo necesario para evitar que siga subiendo, cuando se sumaron las tensiones en los mercados internacionales”, planteó a PáginaI12 Marina Dal Poggetto, de EcoGo. Agregó que “esta semana con un panorama afuera más tranquilo y al señal de mantener la tasa no hubo dudas para el mercado que era atractivo pesificar carteras”.

La economista indicó, no obstante, que el dólar a 20 muestra la encrucijada del Gobierno. “Si lo hace subir mucho más, incentiva el problema de los precios. Pero si lo mantiene así, con la inflación fuerte de los últimos meses, la cual seguirá en la primera parte del año por la suba de los servicios, se vuelve a atrasar”, planteó. Se trata de un problema que arrastra el Gobierno desde la segunda mitad del 2016 y no logra resolver. El déficit comercial, mientras el equipo económico no se decide si quiere un dólar barato o caro, ya es el más elevado desde mitad de los noventa.

En la agencia PortfolioPersonal aseguraron que mantener la tasa fue clave para que los inversores se decidan a vender dólares y volver, al menos por unos meses, a los activos con rendimiento en moneda local. “En el segmento mayorista, la divisa norteamericana bajó 24 centavos para colocarse en 19,69”, detallaron en la agencia.

Para el mercado de futuros, las cotizaciones del dólar para finales de febrero, abril y mayo quedaron en 19,84 pesos (-1,3 por ciento), en 20,57 pesos (-1,4) y en 21,25 pesos (-1,2). Las Lebac en el mercado secundario, mientras tanto, se operaban al plazo de 34 días a 27,15 por ciento y la de 243 días al 25,40 por ciento. En lo que refiere a la bolsa porteña, se anotó una suba de 1,5 por ciento. Se destacó el fuerte volumen operado, que alcanzó los 1030 millones de pesos. Algunos de los aumentos más relevantes fueron Central Puerto (6,3 por ciento) y Holcim (4,9 por ciento).