A una edad a la que la mayoría de los tenistas ya están retirados, Roger Federer es el mejor jugador del ranking. Con 36 años y seis meses, el suizo derrotó hoy al holandés Robin Hasse en tres sets y consiguió subir a lo más alto del escalafón. Un hecho histórico, con el que supera a Andre Agassi. El Kid de Las Vegas lo había conseguido en 2003, con 33 años y 131 días.

Federer batió hoy a Hasse en los cuartos de final del ATP de Rotterdam por 4-6, 6-1 y 6-1. La victoria le permite superar al español Rafael Nadal como número uno desde el próximo lunes. Desde octubre de 2012, hace casi cinco años y medio, que el suizo no llegaba al primer escalón.

"Nunca me imaginé esto después de mi cirugía de rodilla”, afirmó Federer tras la victoria, al aludir a la intervención que tuvo hace dos años. “El número uno es un lugar difícil de alcanzar. Lo más importante es estar sano, me habría arrepentido mucho si no hubiera venido esta semana”, agregó.

Acaso el mayor jugador de la historia, el tenista acumula 96 títulos a lo largo de su carrera, y casi 120 millones de dólares en premios. Es el máximo ganador de torneos de Grand Slam, con veinte en su haber, y pudo festejar en cada uno de los cuatro grandes: Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Además, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, y en 2014 ayudó a Suiza a obtener su primera Copa Davis.