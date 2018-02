La clase de Medicina Legal de la Cátedra 1 de la Facultad de Medicina de la UBA sintetizó en una sola diapositiva varios estigmas y clasificaciones discriminatorias sobre los homosexuales y despertó el repudio de los estudiantes, que sostienen que no es la primera vez que deben denunciar planes de estudios arcaicos y sin perspectivas de género. “El delito homosexual” fue el título de la diapositiva que presentó la docente de la materia, Gloria Ganci, en la clase del jueves del curso de verano. “Son contenidos oscurantistas que deben desaparecer de la educación y la salud públicas”, lamentó la consejera estudiantil Agustina Larsen, quien adelantó que se realizará una denuncia ante el Inadi y un acto de repudio el próximo martes.

La materia de Medicina Legal introduce a los futuros médicos a las situaciones que podrían enfrentarse en una guardia, por ejemplo, cómo deberían responder antes y, también, qué consecuencias podrían tener sus actos en esa guardia, de acuerdo al Código Penal. La diapositiva exhibida a los estudiantes, y que ayer se viralizó por las redes sociales, mostraba ejemplos discriminatorios encuadrados en “el delito homosexual”, iniciaba hablando de “trastorno psíquico” y continuaba describiendo que “los celos entre homosexuales son potencialmente peligrosos”. También indicaba delitos de abuso sexual o exhibicionismo como acciones de un “homosexual psicópata” o caracterizaba a un “homosexual latente: teme por su deseo erótico y mata a un homosexual en ‘actitud sexual reivindicatoria’ (reasegura su virilidad cuestionada)”.

“No es la primera vez que se denuncia el dictado de contenidos homofóbicos en una clase, aunque pocas veces de una manera tan explícita. En un contexto en el cual los crímenes de odio y los ataques homofóbicos son moneda corriente, rechazamos que desde el ámbito académico se incite, y se busque justificar, cualquier tipo de discriminación”, señaló Larsen a PáginaI12.

Ante las denuncias impulsadas por los estudiantes nucleados en El Frente, que representan a la minoría en el Consejo Directivo de la facultad, la Secretaría Académica adelantó que la docente será convocada el próximo lunes a dar explicaciones para saber si se trata de una postura de cátedra o si se refiere a una posición personal. En tanto, desde El Frente anticiparon que realizarán el martes a las 14 un “acto, banderazo, besazo” para “expresarse en defensa de todas las identidades sexuales y por una educación con perspectiva de género al interior de nuestras carreras como futuros profesionales de la salud”.

La gravedad de repetir caracterizaciones discriminatorias sobre la homosexualidad fue lo que hizo que la denuncia circulara rápidamente.

“En materias como bioética o salud mental, en las que se abren debates sociales, se deja ver que el plan de estudio está muy retrasado, que no tiene perspectiva de género, que no problematiza esas cuestiones sociales. Otro caso son las cátedras que no abren la discusión sobre el aborto legal, ni siquiera en los puntos que están considerados en el Código Penal”, resumió la consejera estudiantil a este diario. Además, señaló, “tenemos un plan de estudio retrógrado y la diapositiva deja de manifiesto esa perspectiva con clasificaciones de la homosexualidad que se escuchaban en la década del ‘70”.

“Los estudiantes siempre pedimos poner en debate los planes de estudios con perspectivas progresista y de género, por que los actuales están en cero. La facultad te prepara más para ser un objetor de conciencia que para apostar al aborto legal seguro, legal y gratuito”, lamentó Larsen.