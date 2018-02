Lejos de corregir o cambiar su actitud, Mauricio Macri redobló su respaldo al policía local de Avellaneda, Luis Chocobar. Lo hizo pese a que ayer la Cámara del Crimen ratificó su procesamiento y agravó la acusación en su contra. “No entiendo cómo los jueces dicen que se excedió”, afirmó Macri durante una conferencia de prensa realizada desde el “retiro espiritual” del gabinete nacional en la localidad de Chapadmalal. “Nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer”, había sentenciado más temprano la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El cerrado respaldo oficial significa una abierta confrontación con la decisión de los camaristas, que no sólo ratificaron el procesamiento sino que decidieron modificar la calificación legal por la de “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber”.

“Como ciudadano, no entiendo cómo en el fallo dice que hizo todo bien, pero en el último instante se excedió. Estamos hablando de un policía que perseguía a un asesino”, señaló el Presidente, quien dijo haber leído la sentencia. Por “asesino” Macri se refiere a Pablo Kukoc, el joven de 18 años que en rigor no asesinó a nadie sino que falleció producto de los disparos realizados por Chocobar. Según se desprende de los testimonios y las pruebas reflejadas en los fallos del juez de primera instancia Enrique Velázquez y de los camaristas, Julio Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano González Palazzo, Kukoc escapaba luego de robarle y herir gravemente con un arma blanca a un turista en el barrio porteño de La Boca. Chocobar disparó siete tiros, los primeros tres al aire, y de los otros cuatro, dos impactaron en el cuerpo del joven, provocándole la muerte cuatro días después en el hospital Argerich.

“No sé qué esperan esos tres jueces. ¿Pretendían que lo dejara escapar?”, planteó Macri, para quien el accionar policial evitó que Kukoc provocara una muerte. Según el Presidente, si el turista estadounidense está vivo “es por mérito del médico y del policía que evitó la puñalada número 11”. Sin embargo, esa versión tampoco coincide ni con las declaraciones de los testigos ni con las otras pruebas existentes en la causa. Chocobar comienza a perseguir al delincuente cuando éste ya había huido del lugar, perseguido por un grupo de vecinos.

Durante la conferencia, Macri dijo respetar la independencia judicial, pero pidió que los tribunales superiores “entiendan que si un policía dice deténgase, se tiene que detener”, en busca de reforzar la idea de “presunción de inocencia” que reclama el Gobierno. “Si ese policía hace algo mal, habrá instancias donde podemos investigar si hizo las cosas bien”, agregó confusamente Macri, sin precisar qué organismo debería hacerlo. “No podemos poner en prisión domiciliaria a todos los ciudadanos por no poder contener a un pequeña minoría que no vive de acuerdo a la ley”, insistió el Presidente antes de pedir que las instancias superiores reviertan el fallo en favor de la actuación policial, sin contemplar en ningún momento el exceso del uso de la fuerza cometido por Chocobar.

El mandatario también aprovechó una pregunta para cargar no solo contra los miembros de la Cámara del Crimen sino también insistir en la pelea de la Casa Rosada con el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y reforzar la “nueva doctrina” que avala los excesos policiales y crea dos categorías de ciudadanía: “Seguro que Zaffaroni los llamó para felicitarnos, pero la mayoría de los argentinos no pensamos como Zaffaroni y creemos que la policía nos tiene que cuidar a nosotros y no a los asesinos o los delincuentes”.

Esas afirmaciones coincidieron con los dichos que horas antes había lanzado la ministra Bullrich. “Ir a un detalle tan específico como el que plantea el fallo, que dice que hasta un momento (el accionar de Chocobar) estuvo bien y que luego se excedió, nos parece que es no estar en ese momento, en esa situación. En ese momento y en esa situación, ese policía evitó que otras personas sean acuchilladas”, dijo la funcionaria. “El Gobierno dice que, cuando hay una situación donde hay peligro de vida para los ciudadanos, la policía tiene que actuar”, dijo y aseguró que “en esto estamos muy alineados y de acuerdo” y “vamos a sostener nuestra posición”.