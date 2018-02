El ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag negó haber intentado abrir una cuenta en la Banca Privada D’Andorra (BPA), tal como publicó el diario El País en la misma investigación que reveló el depósito vinculado al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. De acuerdo a la publicación, Sapag había intentado depositar en ese banco 5 millones de dólares en 2008.

“Niego terminantemente que haya abierto o intentado abrir una cuenta bancaria, ni en la Banca Privada D’Andorra, ni en ninguna otra entidad bancaria fuera de mi país en toda mi vida”, sostuvo Sapag en un comunicado que difundió a través de Facebook, en el que dijo que se presentará espontáneamente a la justicia para que lo investiguen. Según El País, la BPA “se negó a abrir en agosto de 2008 dos cuentas” al entonces gobernador perteneciente al Movimiento Popular Neuquino, quien planeaba “ingresar en ese banco cinco millones de dólares y distribuir los fondos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice”, según un acta confidencial del banco.

Asimismo, de acuerdo al artículo, la entidad rechazó a Sapag como cliente dado que lo catalogó como “Persona Políticamente Expuesta (PEP) y sospechaba que el dinero podía provenir de actos de corrupción. “Es, al menos llamativo, que se me quiera inculpar de un hecho hipotético por supuestos dichos de terceras personas a ex funcionarios actualmente procesados de un banco intervenido por el gobierno de Andorra por graves irregularidades. Conversaciones que habrían sucedido hace casi 10 años”, dijo Sapag en su descargo. Aseguró que no lo “extraña ser blanco de difamaciones” y lo atribuyó a que las inversiones que llegaron a Vaca Muerta durante su gobierno generaron muchas peleas de poder.