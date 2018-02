El diputado nacional del Frente Renovador Alejandro Grandinetti fue muy cauto con el encuentro en pos de la unidad del peronismo que se realizó la semana pasada en Buenos Aires y al que asistieron dirigentes del massismo. En cambio, considera que en Santa Fe sí están dadas las condiciones para alcanzar una "síntesis" política y electoral entre las diferentes expresiones del peronismo y aliados. "Es más fácil (que en lo nacional), hay interlocutores, diálogo permanente, hay una visión de responsabilidad", remarcó el legislador. Grandinetti elogió al senador Omar Perotti, al que definió como "un gran candidato" a la gobernación 2019 y apuntó que el Frente Progresista "ha venido marcando su propia decadencia".

La semana pasada, en Buenos Aires, se realizó el llamado Encuentro por la unidad del peronismo al que asistieron dirigentes del kirchnerismo, otros que responden a Sergio Massa, y otros a Florencio Randazzo. Por Santa Fe dijeron presente los diputados nacionales Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, quienes incluso disertaron en paneles propuestos por los organizadores. Felipe Solá y Daniel Arroyo, legisladores del Frente Renovador, tuvieron un rol protagónico, aunque según Grandinetti ‑asistieron a "título personal". "Cómo todo ámbito de debate está bien, pero para llevarlo a planes de una organización política concreta a futuro todavía falta mucho", reflexionó el rosarino sobre la reunión.

Para Grandinetti, una eventual unidad del peronismo en el plano nacional "no está planteada en términos de un acción política realizable en el corto plazo". El periodista considera que "falta mucho" para comenzar un camino de acercamiento en el justicialismo de cara a las elecciones del año 2019. "En última instancia, no se está hablando de discusión de ideas, hasta ahora fue un encuentro de dirigentes, de los que hay todos los días. Pero la confluencia de ideas políticas requiere de una arquitectura y una base común de cálculos mínimos, que no sé si se ha logrado y ni siquiera discutido", señaló Grandinetti y ahondó luego: "Es un poco apresurado, falta tiempo, hasta ahora es una foto de dirigentes, hacia los cuales tengo mucho reconocimiento".

"El tema que está por verse es si efectivamente se puede construir un espacio que supere los nombres propios."

Pero las dificultades que ve en lo nacional se zanjan en Santa Fe, donde el diputado observa el escenario "más claro". "Veo un ámbito de debate que incluso he planteado en su momento, una necesidad de discusión respecto del peronismo y otras fuerzas políticas, de cómo tiene que haber una síntesis que podamos llevar al electorado. Acá es más fácil, hay interlocutores, hay diálogo permanente", consideró y admitió que en la provincia hay un peronismo "ordenado". "Hay una visión de responsabilidad, hay que ampliar espacios", sintetizó.

-‑ Perotti se lanzó a la Gobernación ¿Puede ser el encargado de aglutinar las diversas expresiones del peronismo?, le pregunto Rosario/12 .

-‑ Omar es un gran candidato, lo demostró en la última elección, seguramente habrá otros con aspiraciones personales. El tema es si efectivamente se puede construir un espacio que supere los nombres propios. Sin lugar a dudas que es uno de los mejor posicionados en la provincia, también es cierto que el futuro de la provincia necesita una gestión autónoma, propia, potente que también se haga cargo de las banderas del peronismo en Rosario y todo el sur. Hay que tener la inteligencia de tener una propuesta, renovación, esa es la palabra clave, no hay ganadores naturales por el solo hecho de los nombres.

Por otro lado, Grandinetti fustigó al Frente Progresista, que "ha venido marcando su propia decadencia", dijo. "Se fue parte de la UCR, que era uno de los socios fundadores, y también ha ido decayendo en preferencia del electorado, por eso es absolutamente inteligente y necesario presentar una opción superadora desde el justicialismo y otras fuerzas políticas, nosotros también. En la madurez de los dirigentes estará encontrar, a partir de la identidad de cada uno, puntos de acuerdo", cerró.