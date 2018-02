El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, se refirió a las acusaciones por supuestas irregularidades con respecto al IOMA: “Son operaciones berretas orquestadas por el gobierno, son mentiras”. En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada, explicó que “la denuncia surgió del diario HOY de Balcedo, ahora la levanta Clarín difamándome, al estilo del gobierno”. Agregó: "El gobierno cree que nos puede callar con una tapa de Clarín, nosotros vamos a seguir más fuertes defendiendo a los trabajadores. No vamos a aceptar el 15 por ciento sin cláusula gatillo. No van a poder parar nuestro reclamo, tenemos convicciones y tenemos la dignidad que Cambiemos no tiene".

Además, el dirigente docente se refirió a las declaraciones de Pablo Moyano al acusar de “cagones” a los sindicalistas que no van a la marcha: "Coincido con Pablo Moyano, el apriete es una moneda corriente en el gobierno de Cambiemos y muchos sindicalistas dejan de defender a los trabajadores por eso". Y advirtió sobre la marcha del 21: "Se están tomando todos los resguardos, si llega a haber incidentes es responsabilidad del gobierno".

Por último, desmintió las acusaciones por corrupción: "No van a encontrar nada judicialmente, tenemos todas las cuentas en condiciones, somos un sindicato democrático". Y concluyó: "Yo no estoy complicado, el gobierno está complicado".