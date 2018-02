En el marco de las elecciones del próximo 4 de marzo para la renovación del Parlamento italiano, el candidato a diputado por la América Meridional del partido progresista Libres e Iguales, César Miretti (en la foto), señaló que Italia, como está ocurriendo a nivel mundial, se está corriendo a la centro derecha. "La alianza entre (Silvio) Berlusconi, (Roberto) Maroni, está creciendo con fuerza lo cual para nosotros es preocupante porque está acompañada de una ola de fascismo muy importante", expresó. "Todos estos partidos hacen eje en la problemática de la inmigración, cuando Italia fue históricamente un país de emigración, es una contradicción increíble", agregó. El novel partido es liderado por el ex juez y actual presidente del senado italiano, Pietro Grasso, y cuenta con el respaldo de importantes referentes de América Latina como el ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica. "Nuestras expectativas están puestas en hacer una buena elección y que la gente nos identifique como un partido de centro izquierda desde donde no nos vamos a mover", afirmó Miretti.

En Argentina, según datos del Ministerio del Interior de Italia, más de 730.000 personas se encuentran inscriptos en el sistema Aire, el Registro de Italianos que residen en el extranjero, para participar el 4 de marzo de los comicios en los que habrá una renovación completa de sus cámaras compuestas por 630 diputados y 315 senadores. Para la América Meridional se eligen cuatro diputados y dos senadores. El 23 de marzo, los legisladores electos deberán definir el nuevo gobierno.

"Italia se está corriendo a la derecha. En estos momentos, 300 mil personas por año abandonan el país, la mayoría son jóvenes porque hay un 25 por ciento que están desocupados. Esa es la contradicción del sistema, por un lado ellos no quieren inmigración, pero hay italianos que migran buscando mejores posibilidades y a quienes no les dan trabajo en los lugares que viven en la península. Y ni hablar de los que vivimos de la península para afuera, que el Estado le dedica cada vez menos recursos", señaló Miretti.

"Tenemos un gran desafío por delante: defender e incrementar los derechos de los italianos que vivimos en el exterior. Una de mis principales propuestas es que cada vez que se vote realicemos una encuesta anónima para conocer la realidad socioeconómica y obtener datos que nos permitan ayudar a los conciudadanos", remarcó Miretti, un santafesino que preside la Asociación Civil Euro latina.

Desde Libres e Iguales promueven la simplificación de trámites consulares. "Es una de las grandes deficiencias que tenemos es el servicio consular, dan turnos en los que la gente tiene que esperar muchísimo para tramitar un derecho que les corresponde naturalmente. Ya que no van a disponer de recursos para poner más personal, por lo menos, que modernicen el sitio de internet y generen una aplicación para contar un seguimiento online", dijo Miretti.

Otras propuestas están referidas a la enseñanza gratuita de la lengua, uno de los pocos rubros en los que se aumentó el presupuesto, aunque no se ha canalizado. "Proponemos, ya que hay una red de asociaciones italianas inmensas en toda sudamérica con infraestructuras importantes, gestionar esos fondos para que no se queden en el camino", amplió Miretti.