Con Lionel Messi desde el arranque, Barcelona afrontará hoy ante Chelsea el choque de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El encuentro se jugará desde las 16.45 en el estadio Stamford Bridge, de Londres, que presentará un marco imponente, con poco más de 40 mil espectadores en las tribunas.

Barcelona llegó a esta instancia tras ganar invicto el Grupo D con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates, mientras que su rival inglés accedió a esta fase de eliminación directa luego de terminar segundo en el C, con 11 unidades. En tanto que en sus respectivas ligas, el equipo catalán marcha primero con 62 puntos, con 19 triunfos, 5 empates y ninguna derrota, mientras que el conjunto londinense se ubica cuarto con 53 unidades, muy lejos del líder Manchester City, que ostenta 72. Los números marcan el presente de uno y otro y de ahí que el favorito en este cruce sea Barcelona, que ganó este certamen en 1991-1992, 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 y 2014-2015. Pero el pasado inmediato en la Champions, desde el 2000, es mucho más parejo: con cuatro triunfos para Chelsea, tres para Barcelona y dos empates. Aunque en los cruces directos Barcelona eliminó a Chelsea en los octavos de final de la 2005-2006 y en las semifinales de la 2008-2009, en tanto que Chelsea lo hizo en las semis de la 2011-2012, edición en la que se consagró campeón por primera vez en su historia.

Messi, quien marcó 97 goles en 121 partidos en la Champions, aún no le anotó a Chelsea en ocho partidos (un total de 665 minutos). No es un dato menor. “El pasado no es importante”, disparó el entrenador italiano de Chelsea, Antonio Conte, que agregó: “Lo más importante es el presente. El presente es este partido y sabemos que tenemos que trabajar muy duro para frenar a este equipo”, sentenció.

El otro partido de octavos de la jornada de hoy lo animarán Bayern Munich y Besiktas. Mañana será el turno de Sevilla–Manchester United y Shakhtar Donetsk-Roma.