“Le pedimos a la gobernadora que no dilate más la convocatoria. Están especulando con el inicio del ciclo lectivo", reclamó Roberto Baradel, secretario general del gremio docente Suteba, durante una rueda de prensa en la sede del sindicato. Allí volvió a señalar a la gobernadora María Eugenia Vidal como la responsable de buscar un conflicto con los maestros bonaerenses. Tras el reclamo del dirigente gremial, se conoció que el gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los docentes a una nueva reunión paritaria para el jueves.

El gobierno bonaerense y los gremios tuvieron el jueves pasado la primera reunión paritaria, en el marco de la cual el Ejecutivo propuso un aumento del 15 por ciento a los docentes provinciales y una bonificación extraordinaria de 4500 pesos para los maestros que no adhirieron a los paros durante el ciclo lectivo del año pasado. Los docentes rechazaron la oferta y anunciaron que presentarían una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo por ese plus para los maestros que no pararon.

“Cuando piden que discutamos ‘con los chicos en las aulas’ es una gran puesta en escena porque tuvimos dos meses y medio donde los chicos no tenían necesidad de estar en la escuela y no nos convocaron”, remarcó hoy Baradel en la conferencia de prensa.

Allí descartó hablar de medidas de fuerza y reiteró: “Nos quieren responsabilizar de un conflicto". “Le reclamamos a Vidal que actúe seriamente y nos vuelva a convocar”, planteó Baradel, para quien "si hay vocación de negociación y no de imposición" los docentes están "dispuestos" a la negociación.

“Solo en febrero tenemos un 3 por ciento de inflación mientras que el gobierno ofrece un 5 por ciento por cuatrimestre”, sostuvo el dirigente sindical y se preguntó por qué las autoridades “no le ponen también un tope de 15 por ciento a los precios y los aumentos de tarifas”. “Nos quieren dar un aumento salarial por debajo de los aumentos de todos los bienes y servicios y no estamos dispuestos a aceptarlo”, concluyó, antes de mostrar el video con las declaraciones de Vidal del año pasado en las que la gobernadora reconocía que "un docente debería ganar 40.000 pesos".