El joven acusado de matar a mazazos a su madrastra en William Morris, partido de Hurlingham, se entregó ayer a la policía y su padre manifestó que no sabía que tenía un “monstruo” en su casa. Víctor Manuel Romero, de 19 años, se entrevistó con una defensora oficial y se negó a declarar ante la fiscal María Silvana Bonini, en la causa caratulada “homicidio simple”. Romero quedó alojado en una comisaría de Hurlingham, y se dispuso una serie de peritajes psiquiátricos. “Nunca imaginé, más allá de las peleas cotidianas, que hiciera semejante horror. Le destrozó la cabeza a mi esposa, a la madre de sus hermanitas, no pensó en nada”, dijo Víctor, padre del detenido. El hombre aseguró que su mujer lo quería, lo presentaba como su propio hijo y hasta le había dado una extensión de su tarjeta de crédito para sus gastos, por lo que no puede comprender cómo actuó de esa manera y tuvo la “sangre fría” para baldear luego la escena del crimen.