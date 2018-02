Viviana Fein, la fiscal que investigó durante algo más de un año la muerte de Alberto Nisman, recusó al juez federal Julián Ercolini, que ahora la investiga a ella por supuestas irregularidades en aquella causa. En un escrito que presentó ayer, Fein plantea que Ercolini no es imparcial y que en el fallo donde procesó al informático Diego Lagomarsino y cuatro custodios como partícipes de un supuesto plan para matar al fiscal de la UFI- AMIA, puede advertirse que tiene posición tomada respecto de ella. En su presentación, muestra tramos de aquella sentencia donde el juez la incluye en lo que describe como una conspiración destinada a instalar la hipótesis de que Nisman se había suicidado.

Ercolini que quedó a cargo de la investigación de la muerte de Nisman después de que la Corte Suprema decidiera enviar el caso al fuero federal. En su escrito, Fein hace notar que el primer planteo de incompetencia para llevar el caso a Comodoro Py que hizo la familia fue después de más de diez meses de investigación, en diciembre de 2015, cuando faltaban pocos días para que asumiera Mauricio Macri. Aun así, Ercolini sostuvo que todo ese tiempo de trámite en el fuero ordinario fue parte de un armado para sostener la teoría del suicidio, que él cree falsa. En diciembre último, con los resultados de la famosa pericia de Gendarmería que llevó al extremo opuesto las conclusiones originales del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal (que decían que no se podía hablar de homicidio), Ercolini concluyó que a Nisman lo mataron y procesó al informático que trabajaba con él, Lagomarsino, dueño del arma que apareció al lado del cuerpo, y a cuatro policías que integraban la custodia. En ningún momento su fallo explica cómo fue el supuesto asesinato.

Una causa conexa, que también tramita Ercolini, tiene como imputados a Fein –quien se jubiló–, al ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, al juez Manuel de Campos y dos policías. Según dictaminó el fiscal Eduardo Taiano hicieron las cosas mal en el operativo de recolección de pruebas con intención de dificultar el esclarecimiento de la muerte. Ercolini falló que a Nisman lo mataron y que hubo una especie de confabulación desde el inicio para instalar que el fiscal se suicidó. Fein advierte que se debe apartar de investigarla porque ya tiene una idea anticipada y prejuzgó. Y que eso puede advertirse en su sentencia sobre Lagomarsino donde además de plantear que fue adrede el trámite en los tribunales ordinarios, dice que el montaje del suicidio comienza con dichos de Cristina Fernández de Kirchner y sigue con la fiscal Fein, quien ante la consulta de periodistas anticipa que el primer informe de la autopsia decía que no había indicadores defensivos de Nisman de alguna agresión; que había espasmo cadavérico en la mano derecha y que no había indicios de participación de terceras personas. Luego agrega una conferencia de prensa de Lagomarsino y sus abogados. Fein recuerda que CFK piensa más parecido a Ercolini que otra cosa y ponía en duda públicamente el suicidio; explica que ella informó la autopsia y que la conferencia de Lagomarsino para hablar de cómo prestó el arma fue nueve días después. Fein afirma que todo el tiempo Ercolini se refiere con críticas a su investigación y que es obvio que ya tiene posición tomada. Por ende, debería apartarse.