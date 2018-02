Legal, libre, seguro, gratuito

SALUD El aborto es un derecho, el derecho que ejercen todas las personas con capacidad cuando no se quiere seguir adelante con un embarazo. Y además, es perfectamente legal cuando el embarazo pone en riesgo la salud integral de la mujer –ese equilibrio entre salud psíquica y física– o cuando es producto de una violación o cuando el feto es inviable. Sin embargo, la simple voluntad de decidir sobre el propio cuerpo todavía no cuenta y por eso no se sanciona el proyecto de ley que este año será presentado por séptima vez. El aborto legal está obturado por los prejuicios y las creencias religiosas y eso tiene un resultado concreto: en 2016 murieron 46 mujeres por la clandestinidad, el 76,7 por ciento de ellas en hospitales públicos. Ese porcentaje marca la diferencia de clase de las víctimas que además se acentúa según los territorios: en Formosa, una mujer tiene ocho veces más riesgo de morir por un embarazo no deseado que en Buenos Aires. El tiempo llegó, toda la información sobre aborto tiene que estar disponible y la legalidad tiene que protegernos a todas.