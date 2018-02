Creada por la escritora y periodista Sandra Lawrence y por el ilustrador Nathan Collins, ambos de UK, Anthology of Amazing Women: Trailblazers Who Dared to Be Different es una vivificante antología para chicuelas de 8 (o más) años, que –como su título bien apunta– reúna vida y obra de 50 mujeres pioneras que, saliéndose de la vaina, hicieron historia en las más diversas épocas y latitudes. “En el mes en que Gran Bretaña celebra el 100 aniversario de la conquista del sufragio femenino (limitado en un comienzo a propietarias y esposas de propietarios, además de las universitarias con más de 30 años), festejamos a mujeres de todo el mundo que han dejado su marca y trabajado en pos de un futuro más justo y equitativo”, anota la editorial Weldon Owen sobre el flamante lanzamiento, que, anunciado en redes bajo el hashtag “Animate a ser distinta”, se pretende fuente de inspiración para sus pequeñas lectoras. Amén de conocer, sobra la aclaración, la bio de incomparables damiselas. Por caso, la líder sufragista Emmeline Pankhurst; la legendaria escritora y filósofa Mary Wollstonecraft, autora del fundacional Vindicación de los derechos de la mujer, de 1792; la paleontóloga brit Mary Anning, cazadora de fósiles que hizo importantes hallazgos de la época jurásica. O, por qué no, Beyoncé, Oprah Winfrey, Aretha Franklin…

Encantadoramente ilustradas, hay referentes de las más diversas disciplinas: deportistas, científicas, pintoras, guerreras, políticas, escritoras, empresarias, historiadoras… Entre ellas, Nakano Takeko (1847-1868), honorable samurái japonesa que luchó con suma valentía en la guerra Boshin; o Rita Levi-Montalcini (1909-2012), excepcional científica tana, premio Nobel de Medicina, que –cuando las leyes antisemitas de Mussolini truncaron su trabajo– montó un laboratorio casero en su refugio, amén de continuar laburando. También Marta Vieira da Silva (Brasil, 1986), considerada la mejor futbolista de todos los tiempos, y Sirimavo Bandaranaike (1916-2000), primera mujer en el mundo que presidió el gobierno de un país, al asumir como primera ministra de Sri Lanka en 1960... “Estas mujeres son solo la punta de un iceberg increíble”, advierte Sandra Lawrence sobre su enjundiosa selección, e invita a que muchachitas del globo creen su propia lista de pioneras inspiradoras o, mejor aún, se conviertan en una de ellas.