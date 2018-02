Dirigentes de la oposición venezolana dijeron ayer que preparan la creación de un frente amplio en un esfuerzo por rescatar la vía electoral, después de anunciar que no participarán en los comicios del 22 de abril, ante un presidente Nicolás Maduro que buscará la reelección.

La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) comenzará reuniones para debatir una nueva organización que no esté reservada solo para los partidos políticos, sino que incluya a otras organizaciones sociales. La oposición había anunciado anteayer que no participará en la cita de abril ante la falta de garantías de equidad y transparencia electoral, a lo que Maduro replicó con una polémica propuesta de adelantar los comicios legislativos de 2020 y juntarlas con las presidenciales.

El adelanto de las legislativas, que seguramente será aceptado por la Asamblea Constituyente, de mayoría chavista, parece ser el último y decisivo golpe de Maduro contra la Asamblea Nacional (Congreso), que está controlada por una mayoría opositora. De hecho, el eventual adelanto de las legislativas tuvo un amplio rechazo en filas de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional.

En tanto la decisión de retiro de las presidenciales por parte de la MUD fue impulsada por cuatro de los partidos más grandes, pero el dirigente Henri Falcón, cuyo partido Avanzada Progresista es parte de la coalición, aseguró que inscribirá su candidatura a las presidenciales.“Nicolás (Maduro) te voy a derrotar con todo y tus trampas’’, escribió Falcón ayer en su cuenta de Twitter.

Luis Vicente León, director de Datanálisis no descarta que Falcón consiga ciertas garantías para competir. “Al gobierno le interesa la participación de un opositor. Con la oposición fracturada, puede ceder en cambios, pues su riesgo es controlado’’, apuntó. En el mismo sentido opinó el politólogo Nicmer Evans, disidente del chavismo y fuerte crítico de Maduro. Dijo que las participaciones de Falcón y del pastor evangélico Javier Bertucci en los comicios presidenciales del 22 de abril le servirán al gobierno para legitimar el proceso. “Le permitiría encontrar una excusa internacional para justificar su elección’’, sostuvo.

Mientras tanto el resto de la oposición está discutiendo una nueva forma de organización, a fin de superar la idea de que el retiro de las elecciones significa desmovilización y abstención. El asesor político y portavoz de la MUD, Angel Oropeza, informó que la alianza está efectuando reuniones y que próximamente se realizarán giras por todo el país para debatir la nueva estrategia de lucha y la conformación de un nuevo frente opositor. “No se trata solamente de decir yo no juego en esto. No se trata de no jugar, se trata de jugar distinto. Entonces, lo que estamos diciendo es: convocamos al país para iniciar el día de hoy una campaña para que haya en Venezuela elecciones de verdad”, señaló.

Agregó que el país debe estar organizado para las luchas que vienen en los próximos meses. Para ello La MUD tiene el gran reto de reanimar a sus seguidores, decepcionados tras más de cuatro meses de duras protestas que dejaron unos 125 muertos en 2017, sin lograr su objetivo de sacar a Maduro del poder. “Seguimos trabajando para fortalecer la alianza política social y el músculo social porque el país tiene que estar organizado para las luchas que vienen y la postura oficial de la mesa no es la de no participar, sino hacerlo de manera distinta. La labor nuestra en este momento es organizar a la gente”, recalcó Oropeza.

Asimismo, el dirigente Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia, del líder opositor Henrique Capriles, pidió acelerar las discusiones para definir la conducción del nuevo frente. Insistió en que para la MUD es inaceptable participar en una elección sin condiciones, lo que serviría solo para legitimar al Gobierno. Agregó que los partidos y otras agrupaciones se reunirán para ir profundizando en la creación de la nueva forma de organización. “Creo que una de las cosas fundamentales en este momento tan dramático que vive el país es que logremos tomar decisiones en conjunto. Yo diría que eso está logrado en un amplio espectro, porque ayer la mayoría de los partidos políticos hizo un anuncio de no participar en estas condiciones”, indicó.