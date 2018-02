En la última semana antes de las elecciones Renzi descartó formar una alianza con el Movimiento 5 Estrellas

El PD italiano quiere ganar sin una coalición

“En lo que respecta a un gobierno con Cinco Estrellas, nosotros no haremos nunca un gobierno con los extremistas”, respondió el ex premier italiano ante la posibilidad de un arreglo con la fuerza fundada por el ex cómico Beppe Grillo.