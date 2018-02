Referentes de todo el arco político sumaron nuevas declaraciones a favor y en contra del proyecto de despenalización del aborto que se debatirá en el Congreso. El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, respaldó la iniciativa, al igual que su par de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y la diputada Josefina Mendoza, que se cuentan entre las pocas excepciones a la posición casi unánime del oficialismo en contra del proyecto.

El jefe del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, adelantó que votará a favor y celebró que se dé el debate en el Congreso, aunque reconoció que aún “no se puede unificar una posición” en su bloque, por lo que se permitirá “una amplia libertad de acción”. Rossi evaluó que, para lograr la aprobación del proyecto, la mejor estrategia es “generar un debate lo más serio y responsable posible para ir generando consensos”, y analizó que “el tema está instalado en la sociedad por la movilización del colectivo de mujeres”.

La diputada del mismo espacio Mayra Mendoza aseguró que la senadora Cristina Fernández de Kirchner “está abierta a que los debates se den”, pero no confirmó cuál sería el voto de la ex mandataria, quien en su momento se había pronunciado en contra. La legisladora, que es una de las firmantes e impulsoras de la campaña por la despenalización, afirmó: “Estoy convencida porque lo he charlado con ella. Está contenta con que este debate se dé tan abiertamente en la sociedad, que haya llegado a los medios lo pone en un punto muy álgido”. Además, Mendoza subrayó que su espacio milita “abiertamente a favor del derecho al aborto” y que no están “cercenadas por Cristina, porque nos alienta a que maduremos con la sociedad”. En referencia a la posición de la ex presidenta, aseguró que “cuántos más fundamentos haya y la mayoría de la sociedad pida ese derecho, lo va a poder escuchar”.

El dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico también se mostró favorable a la iniciativa y sostuvo que también hay que “avanzar en procesos de educación sexual y de generación de trabajo”.

Otra voz a favor del proyecto de despenalización del aborto provino del oficialismo nacional, por parte de Pablo Avelluto, el segundo ministro del gobierno de Mauricio Macri que se muestra favorable. “¿Podremos considerar que aquellos que están/estamos a favor de la despenalización no somos una banda de asesinos seriales?”, se preguntó el funcionario en la columna que publicó ayer en el diario La Nación. “Tenemos que lograr informar, ayudar a que las mujeres y las parejas puedan llevar su vida sexual con toda la información. Y en el caso de que queden embarazadas, que la posibilidad de que el aborto esté dentro del margen de la ley, y no esté penalizado, va a guiar a muchas mujeres que la pasan muy mal”, aseguró luego.

También desde el oficialismo, la diputada radical de Cambiemos Josefina Mendoza se pronunció a favor de la despenalización y destacó como motivo central que es “la principal causa de muerte materna”. En diálogo con Futurock, la diputada aseguró que “lo que ponemos sobre la mesa es que el Estado debe garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres por igual. Pero además estamos convencidos de que el aborto es la última instancia. No hay una mujer que busque el aborto”, sostuvo.

En la misma línea en que ya se expresaron el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la vicepresidenta Gabriela Michetti, la diputada Gabriela Burgos, a cargo de la comisión de Legislación Penal –por la que puede llegar a pasar el proyecto de despenalización– se pronunció en contra de la iniciativa. La legisladora radical del bloque Cambiemos pidió revisar las políticas públicas de salud antes de avanzar y afirmó que la religión y las posiciones morales “son factores que influyen”.

El jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, también sumó un “no” al proyecto y aseguró que “detrás o al costado viene un debate por la subrogación de vientre, que no es ni más ni menos que facilitar la vida humana”. Además, el diputado de Cambiemos José Cano adelantó que tampoco está a favor y que “hay muchas cosas por hacer en materia de salud pública”.