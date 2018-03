Luego de movilizarse por el centro de la ciudad, los docentes públicos rosarinos, acompañados por organizaciones sociales y políticas, manifestaron su rechazo al 16 por ciento de incremento salarial que ofreció el gobierno provincial. "Es una provocación y una burla, por eso no nos caben dudas de que el mandato del departamento Rosario y de la mayoría de los departamentos de la provincia van a definir que no va a haber inicio de clases", anticipó el titular de la delegación Rosario de Amsafé, Gustavo Terés. Además, el gremialista cuestionó al gobierno por la firma del Pacto Fiscal, y a la ministra de Educación, Claudia Balagué, por decir que los docentes santafesinos cobran los mejores sueldos del país. "Es un chantaje para que nivelemos para abajo", dijo. Lo concreto es que la asamblea provincial definirá hoy la modalidad de la protesta a partir del resultado de la votación, que concluyó anoche, con mociones que proponían el no inicio de clases el 5 de marzo y paros de 48 y 72 horas.

La marcha salió por la mañana desde la plaza 25 de Mayo. Mientras recorrían calle Santa Fe, los docentes recibían muestras de apoyo de las personas que esperaban en las paradas de colectivos. "Para quebrar el ajuste de Macri y los gobernadores", decían varias pancartas que llevaban los maestros.

En plaza San Martín, las presentadoras del acto pidieron un aplauso para recordar a Vanesa Castillo, la maestra asesinada el mes pasado en Santa Fe. También pidieron justicia por la muerte de la bibliotecaria María de los Angeles Paris, y se refirieron a las amenazas que recibió el abogado de la familia, Sebastián Sancevich ( ver nota relacionada abajo ).

Terés remarcó que la propuesta del 15 por ciento que hizo el gobierno provincial "es una burla, y además nos dicen que ofrecen el 16 por ciento porque nos acoplan el miserable 1 por ciento con el que pretendieron recomponer los salarios en febrero, cuando en realidad es política salarial del año pasado".

Según el titular de Amsafé Rosario, el gobierno prepara una estrategia de tres cuotas, y después "con lo poco que modifiquen pretenden sostener que están haciendo un gran esfuerzo". "Esta película la venimos soportando año a año, perdimos entre 5 y 6 puntos de nuestros ingresos, los jubilados casi 10, y el año pasado apenas si pudimos empatar a la inflación", indicó.

Por otra parte, señaló: "Acá la única cláusula gatillo es la de la estampida de precios, los aumentos de más del 50 por ciento de las tarifas de gas y electricidad, el agua, el 28 por ciento de aumento de la canasta escolar, todas cifras que claramente disparan a la inflación, y que varios economistas señalan que va a superar el 20 por ciento. Los docentes sabemos que durante febrero y marzo, la discusión estratégica es el salario, lo demás se puede discutir durante todo el año".

Según Terés, el gobierno "ya trazó el camino firmando el falsamente edulcorado Consenso Fiscal, ni más ni menos que el viejo Pacto Fiscal, que nos hace renunciar al pago de ingresos brutos que el gobierno no quiere recaudar".

También deslizó críticas a Balagué: "Dice que Santa Fe tiene los mejores salarios docentes del país, vuelve con esa cantinela, falseando o tomando arbitrariamente esos datos. Primero porque no es verdad, y porque en un país desigual, donde hay regiones más pobres que otras, comparar eso es un chantaje que pretenden hacernos para que nivelemos hacia abajo en términos de salarios. También quiso poner el ejemplo de que un supervisor ganaba arriba de 40 mil pesos".