“Celebrando mujeres de ayer, hoy y siempre, te invitamos a encontrar inspiración para levantar la voz, rebelarte, hacer olas”, extiende la casa editorial Penguin, sede UK, al informar a la platea femenina inglesa el ocurrente festejo que ha pergeñado para el venidero Día Internacional de la Mujer: la apertura de una librería al este de Londres que solo venderá títulos de autoras. Por tiempo limitado, dicho sea de paso, en tanto se trata de una pop-up store que abrirá sus puertas el 5 de marzo en la calle Rivington del barrio Shoreditch, para cerrarlas definitivamente el 9 del mismo mes. Bautizada Like a Woman, la (efímera) tienda pondrá a disposición libros de más de 200 escritoras, agrupados los ejemplares en atractivas categorías que faciliten la inspección y subrayen “el profundo impacto que las mujeres han tenido en la cultura, la historia y la sociedad”, a decir de la editorial. Así, podrán merodear los/as lectores/as por secciones como “Lecturas feministas esenciales”, “Vidas extraordinarias”, “Mujeres en ciencia” o “Hacedoras del cambio”, etcétera.

“Presentes estarán las obras de escritoras infantiles como Malorie Blackman, Jacqueline Wilson, Elena Favilli y Francesca Cavallo; de novelistas como Kate Atkinson y Elif Shafak; de autoras clásicas como Mary Wollstonecraft...”, pormenoriza el diario The Guardian, aclarando -como si fuera necesario- que, con la iniciativa, “Penguin le dice que sí a Virginia Woolf y Margaret Atwood, no a James Joyce y Martin Amis”. “Que nuestras voces sean tomadas seriamente es clave para alcanzar la equidad de género, y con esta propuesta estamos creando un espacio que eleva y elogia esas voces, donde lectores y lectoras puedan encontrarse con mujeres increíbles, autoras, activistas, pioneras, que les den renovados aires para avanzar y continuar profundizando el cambio en nuestra sociedad”, destaca Zainab Juma, manager creativa de la mentada casa editorial. Por lo demás, informa la muchacha que habrá eventos literarios temáticos, y que lo que de ellos se recaude será destinado a Solace Women’s Aid, organización que asiste a sobrevivientes de violencia de género en Londres. Tendrán además los y las clientas la opción de comprar libros y donarlos a la mentada organización sin fines de lucro. “Quizás, de irle bien a la tienda, considere Penguin mantenerla abierta para siempre, porque celebrar la historia, la lucha, los derechos de las mujeres debería ser algo que dure todo el año, no unos pocos días”, propone el sitio Jezebel.

