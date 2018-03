Luego de haber preguntado a una mujer víctima de acoso callejero si iba vestida de manera provocativa cuando un hombre la persiguió y se masturbó delante de ella en el subte, y de discutir con otra joven que protestó por el machismo de culpar a la víctima, Nicolás Repetto reivindicó sus intervenciones. El conductor, que hizo esas prguntas en el noticiero del mediodía de Telefe, explicó que no tiene “un filtro hipócrita” y que no cree que su pregunta “justificara algún tipo de acoso”.

De hecho, añadió, preguntar a la mujer que denunció y registró en video el acoso de un hombre en el andén de la estación Agüero, del subte D, había servido. “Débora, la víctima de ese doble acoso, estaba vestida con un pantalón negro y un saco negro, pero le tocó cruzarse con estos dos degenerados. La ‘provocación’ tampoco justifica un ataque ni mucho menos, pero volvería más entendible que alguien pueda ser acosada dos veces en diez minutos”, añadió.

En un segundo móvil, Repetto entrevistó a Aixa Rizzo, una joven que hace dos años denunció un caso de acoso callejero en la Ciudad y cuyo caso tuvo resonancia mediática. Ella protestó porque el conductor, al preguntar sobre la ropa, culpó a la víctima. Repetto retrucó que “yo sé que las mujeres se enojan cuando se la hacen, pero también es bueno para otras mujeres ver…”, y se preguntó si era “posible estar a la 1 de la mañana en un subterráneo vestida sexy”. La co-conductora del noticiero, Milva Castellini, le señaló que las mujeres “tienen derecho” a vestirse como les plazca. Pero Repetto insistió: se preguntó si es sensato “salir a caminar por Palermo con un Rolex de oro y una remera de manga corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato? No, porque casi seguro me voy a comer un golpe y me lo van a robar. Son dos cosas distintas.”