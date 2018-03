Mientras Boca espera en Perú su debut esta noche en el Grupo 8 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima, se conocieron declaraciones del delantero Carlos Tevez en las que manifiesta su sorpresa por el hit que se comenzó a cantar en diferentes canchas del fútbol y que en las últimas horas se trasladó también a otros ámbitos, contra el presidente Mauricio Macri, al tiempo que descartó las sospechas de que la AFA favorezca a su equipo, puntero de la Superliga.

“Con todos lo quilombos que tiene en el país no creo que tenga tiempo. No lo veo asignando a un árbitro para que nos dirija, no me entra en la cabeza”, sostuvo Tevez, y opinó: “Cuando era chico y vivía en el barrio no sabía lo que era la política, nadie opinaba. Ahora, la política es un River-Boca; si sos kirchnerista o macrista. Si vos opinás y decís que no votaste ni a Cristina ni a Macri te critican, porque tenés que estar de un lado o del otro, no existe otra cosa”, opinó en una entrevista con CNN.

Sobre el cantito a través del cual se insulta al Presidente, a quien conoce desde sus tiempo como titular de Boca, el delantero y goleador del equipo de Guillermo Barros Schelotto expresó: “No lo entiendo. Creo que hay un nivel de agresividad hacia Mauricio muy grande, no sé si con bronca por lo que pasa en la calle”. Y más precisamente sobre la cuestión de los arbitrajes que perjudicaron a River y a San Lorenzo, explicó: “El fútbol es fútbol, a veces se gana o se pierde, los árbitros se equivocan, es normal, siempre pasó”.

Otro que habló sobre los cantitos contra Macri fue el ídolo boquense Juan Román Riquelme. “Si Boca está primero, es porque lo merece. Ni el Presidente lo ayuda, porque tiene problemas por el país (...), unos quilombos bárbaros como para preocuparse por Boca, que está puntero cómodo, no a un punto, y lo pueden alcanzar”, expresó el ex volante, que hace unos días manifestó públicamente su deseo de llegar a la presidencia del club del cual es hincha fanático.