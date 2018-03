El juicio por la venta del predio de la La Rural en la que el principal acusado es el ex presidente Carlos Menem comenzará mañana. La investigación se centra en que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por cien millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo. La venta se concretó en un precio de treinta millones de dólares cuando la valuación real del predio era de 131.800.000 de pesos, según la fiscalía. También está imputado el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, entre otros ex funcionarios.