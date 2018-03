A pesar de los planteos presentados por la defensa de la ex mandataria, Cristina Kirchner, por los constantes “fallos del sistema”, el Tribunal Oral Federal 9 resultó sorteado por el sistema informático para juzgar a la actual senadora y a los otros once acusados por supuesto encubrimiento por la firma del Memorándum con Irán. Los abogados de la ex presidenta habían solicitado a la Cámara de Casación Penal que el sorteo fuera manual o, en su defecto, que participara un perito informático de parte, pero le fueron denegados los dos pedidos.

El "azar" decidió, entonces, que será el tribunal formado por los jueces Silvia Mora, Alejandro Noceti y Alejandro Becerra quienes juzguen la responsabilidad de la ex presidenta y el resto de los imputados en base a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, denuncia que en su momento fue desestimada en dos instancias. Los mismos magistrados tienen también a su cargo el juicio contra el detenido Lázaro Báez por la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

El sorteo del tribunal para juzgar a la ex presidenta, al ex canciller Héctor Timerman, al detenido ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini fue presenciado por los defensores Luis Albor (representa al detenido Luis D Elia); Aníbal Ibarra (defiende al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli) y Martín Arias Duval (abogado del ex vicecanciller Eduardo Zuain).