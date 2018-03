Un Patio con todo en orden

El municipio salió ayer al cruce del concejal Carlos Cardozo (PRO), quien pidió una copia de la denuncia judicial contra la intendenta Mónica Fein, el gobernador Miguel Lifschitz, y varios funcionarios municipales, por eventuales irregularidades en la concesión del ex Patio de la Madera. "No entiendo bien cuál es la razón por la cual Cardozo se posiciona en favor de un concesionario cuya habilitación fue caducada", señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Leone. "Nosotros caducamos una concesión que tenía incumplimientos de sus obras obligados por el pliego, había ejecutado sólo el 15 por ciento, y un conjunto de denuncias por el funcionamiento del boliche en conflicto con los vecinos", precisó el funcionario, para quien las denuncias "obedecen a una cuestión más de orden político que de otro tipo".

En su proyecto presentado ayer, Cardozo requiere que "de manera urgente" se remita desde la secretaría de Gobierno y la Dirección de Asuntos Jurídicos copia al Concejo "de la denuncia judicial presentada contra el municipio, la intendenta Fein y el gobernador Lifschitz, por quienes se dicen sentirse perjudicados por el trámite fallido de licitación del predio del Patio de la Madera, en donde tras la caída de la convocatoria pública se decidió hacer, con fondos públicos, el Mercado del Patio".

La denuncia del ex concesionario de Década, patrocinado por Luciana Torres, Gabriel Ganón y Juan Saggiorato, se presentó ayer y fue remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos donde se deberá asignar un fiscal. "Fue una pésima concesión, nunca se tendría que haber separado como unidad de negocio el lugar donde funcionaba el boliche Década y el predio total", planteó Cardozo. "Fue una mala decisión de la Municipalidad, que además terminó adjudicándole la concesión a un empresario que desafortunadamente no cumplió los objetivos. No se está defendiendo a Década, si no todo lo contrario, porque no fue un buen concesionario", aclaró el concejal.

Según Cardozo, "hubo una decisión política de recuperar el Patio de la Madera para hacer el Mercado del Patio". Además, recordó que en su oportunidad, junto a la concejala Norma López (FpV), citaron a la responsable de Concesiones, pero nunca fue al Concejo a dar explicaciones.

"Planteamos muchas dudas sobre la licitación del Patio de la Madera porque además era un edificio histórico de la ciudad que literalmente se estaba viniendo abajo. Pero en algún momento se tomó la decisión de hacer caer la segunda licitación y después se buscó la forma de terminar con la concesión de Década porque el proyecto integral no cerraba con el boliche funcionando en el lugar", detalló el concejal macrista.

"Tomamos conocimiento de la denuncia a través de los medios por lo que salieron a hablar Cardozo y Ganón pero todavía no fuimos notificados", dijo Leone. El funcionario planteó que tras haber decidido la caducidad de la concesión por los incumplimientos, se realizó posteriormente la licitación del Mercado del Patio: "Todo el proceso fue por licitación pública, con las intervenciones del Tribunal de Cuentas de la provincia, en los casos que correspondía a recursos provinciales, y la Junta de Compras del Tribunal de Cuentas local".

El titular de la cartera de Gobierno dijo que Cardozo "tiene una contradicción importante, primero le pide al Ejecutivo que controle las concesiones y que sancione los incumplimientos. En este caso, está operando en favor del planteo de un resarcimiento económico del concesionario". Además, cuestionó que el concejal "haya sembrado un manto de sospechas" sobre la forma en que se adjudicaron los locales. "Los procesos están colgados en la página del Mercado del Patio", apuntó.

Leone subrayó que "la caída de la concesión tiene que ver con las acciones que generó Década en su funcionamiento y la omisión en la realización de las obras, no por un proyecto que hayamos encaminado respecto al Mercado del Patio. Tenemos la disposición de poner todo lo que requiera la investigación, de la justicia si fuese necesario, y lógicamente si el Concejo pide informes".