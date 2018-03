La denuncia de Margarita Stolbizer contra la consultora Labcom, integrada por tres funcionarios y que recibió contratos del Gobierno nacional y del porteño, recayó en el juzgado de Claudio Bonadio. En tanto, uno de los acusados, Alejandro Alonso, hizo llegar a este diario un acta en la que cedió sus acciones en esa empresa en enero de 2016. Los otros dos socios, Juan Pablo Peredo y Luciano Elizalde, aclararon que la Oficina Anticorrupción, que conduce Laura Alonso, indicó que no había incompatibilidad entre el rol de Peredo como funcionario y contratista del Estado. También señalaron que los campos en los que Elizalde es socio del presidente Mauricio Macri son producto de una compra de 2006. Elizalde advirtió que no conoce a Macri. También indicaron que no tienen empleados porque contratan monotributistas por proyecto.